Atlético-GO x Coritiba; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Atlético Goianiense x Coritiba é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (15) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Dragão como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Por NOTÍCIAS DO Furacão

Notícias do Cuiabá

Atlético Goianiense x Coritiba: confira a provável escalação do Dragão para duelo decisivo na Série B

O Atlético Goianiense entra em campo neste domingo, 15 de junho de 2025, às 16 horas, no estádio Antônio Accioly, para enfrentar o Coritiba pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Depois da importante vitória sobre o Athletico-PR, o Dragão busca embalar uma sequência positiva para se aproximar da zona de acesso à elite do futebol brasileiro.

Situação na tabela

Com 14 pontos somados até o momento, o Atlético Goianiense ocupa a 14ª colocação da Série B. A equipe rubro-negra está a seis pontos do G4, atualmente liderado pelo Coritiba, adversário deste domingo. Portanto, o confronto tem caráter decisivo para as pretensões do Dragão, que quer reduzir a distância para o rival direto e subir na tabela.

Provável escalação do Atlético Goianiense

O técnico Fábio Matias deve repetir a base que venceu o Athletico-PR na última rodada, apostando na manutenção do entrosamento da equipe. A única dúvida está no gol: o jovem Léo foi titular recentemente, mas a chegada do experiente Paulo Vitor, contratado do futebol árabe, abre a possibilidade de estreia do goleiro veterano.

A provável escalação para encarar o Coritiba é:

Goleiro: Léo (ou Paulo Vitor)

Léo (ou Paulo Vitor) Defensores: Ruan Teixeira, Alix Vinícius, Wallace, Guilherme Romão

Ruan Teixeira, Alix Vinícius, Wallace, Guilherme Romão Meio-campo: Willian Maranhão, Rhaldney, Kauan

Willian Maranhão, Rhaldney, Kauan Ataque: Marcelinho, Sandro Lima, Federico Martínez

Importância do jogo

Este duelo é fundamental para o Atlético Goianiense retomar o ritmo e buscar uma reação na Série B. A vitória colocaria o Dragão a apenas três pontos do Coritiba, que hoje fecha o G4, aumentando a pressão sobre o adversário e dando novo ânimo para a briga pelo acesso.

Com o apoio da torcida no Antônio Accioly, o Atlético Goianiense vai em busca de mais um triunfo para seguir sonhando com o retorno à Série A em 2026.

Onde assistir a Série B DE 2025

A Série B do Campeonato Brasileiro 2025 contará com diversas opções de transmissão para os torcedores acompanharem os jogos ao vivo. O Grupo Globo seguirá com os direitos de exibição, com partidas sendo transmitidas no canal fechado SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Além disso, algumas partidas selecionadas poderão ser exibidas na TV aberta pela Globo, dependendo da região. Para quem prefere assistir online, o streaming GloboPlay disponibiliza os jogos do SporTV e da Globo para assinantes, garantindo acesso de qualquer lugar.

Outra alternativa para acompanhar a Série B 2025 é o canal BandSports, que também exibirá algumas partidas ao longo da temporada. Além disso, plataformas digitais como OneFootball podem oferecer transmissões de jogos ou compactos com os melhores momentos. Para aqueles que não podem assistir aos jogos ao vivo, sites esportivos como GE, UOL Esporte e SofaScore oferecem cobertura em tempo real com estatísticas, escalações e comentários minuto a minuto.