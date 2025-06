João Azevêdo abre 40° Salão do Artesanato Paraibano e autoriza criação do Centro de Referência do Macramê, tema do evento

O governador João Azevêdo abriu, nesta quarta-feira (11), em Campina Grande, com a presença do ministro do Empreendedorismo, Márcio França, a 40ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, que homenageia os artesãos macrameiros. Com o tema “Macramê — a arte de arrochar o nó”, o evento será realizado até o dia 29 de junho numa megaestrutura montada na Avenida Severino Cabral (Avenida Brasília), no Bairro do Catolé. A estimativa é que um público de 80 mil pessoas passe pelo 40° Salão nos próximos 18 dias e seja gerado um volume de negócios em torno de R$ 3 milhões. Ao todo, 500 expositores de todas as regiões do Estado participam do evento, uma realização do Governo da Paraíba e Sebrae-PB.

A solenidade de abertura do Salão do Artesanato Paraibano foi marcada também pela assinatura do Termo de Investimentos do Empreender-PB, com oportunidade de concessão de crédito para 100 artesãos — Investimentos que giram em torno de R$ 800 mil e deverão ser aplicados na ampliação dos seus negócios.

O governador João Azevêdo evidenciou a importância do Salão do Artesanato Paraibano como fator econômico. “Nós fazemos dois Salões por ano, com mais de 500 artesãos e artesãs, oportunidade em que divulgam o seu trabalho, a nossa história e a nossa cultura. E o mais importante é que o Salão do Artesanato gera emprego e renda — essas pessoas que estão trabalhando tiram o seu sustento a partir do artesanato, que é um segmento econômico muito importante

Queria agradecer a cada artesão e a cada artesã que confiam em nós — porque é uma relação de confiança. Poucos estados fazem dois Salões por ano, durante 30 dias e com 500 artesãos. Desejo um grande Salão, porque a Paraíba está arrochando o nó em todos os sentidos: na saúde, na educação. E no artesanato não seria diferente”, acrescentou, ao anunciar a implantação do Centro de Referência do Macramê, em Araruna.

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, elogiou a gestão do Governo do Estado no artesanato paraibano. “A Paraíba tem dado exemplo para o Brasil pela forma com que tem gerido o artesanato, que tem se destacado como outros segmentos aqui no Estado. No Brasil, 75% dos empregos são geridos pelos microempreendedores. Por isso, essa atenção com eles”, afirmou.

O vice-governador Lucas Ribeiro, ao lado da segunda-dama Camila Mariz, destacou: “Em tempos de inteligência artificial, o Salão do Artesanato Paraibano é resistência, porque estimula a criatividade. Além disso, vem somar ao Maior São João do Mundo, gerando renda para mais de 500 famílias, fortalecendo nossa cultura, nossa tradição.”

A primeira-dama do Estado e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins, convidou a população a prestigiar o evento. “Mais uma vez, o Governo mostra a importância que tem o artesanato paraibano. Estamos num local estratégico, num período em que Campina Grande está cheia de turistas, gerando grandes oportunidades de boas vendas para o nosso artesão e a nossa artesã. Quero convidar a população a prestigiar essa grande vitrine da nossa cultura, que é o 40° Salão do Artesanato Paraibano e que, nesta edição histórica, homenageia o macramê com o tema ‘Macramê: A arte de arrochar o nó'”, disse, convidando a população a também participar do Projeto Salão Solidário, cujo objetivo é a arrecadação de alimentos para serem doados, após o evento, a entidades que atendem pessoas em vulnerabilidade social.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), pasta à qual o PAP é vinculado, Rosália Lucas, também destacou a importância do Salão do Artesanato como vetor de desenvolvimento econômico. “Hoje, graças aos investimentos da gestão do governador João Azevêdo, o artesanato paraibano gera renda para centenas de famílias, além de divulgar nossa cultura e fortalecer o nosso turismo. Nessa marca histórica, que é o 40° Salão do Artesanato Paraibano, aqui em Campina Grande, quero desejar boas vendas para os nossos artesãos”, comentou.

A gestora do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Marielza Rodriguez, ressaltou o caráter histórico do evento. “O Salão do Artesanato chega à sua 40ª edição. É uma marca histórica por si só, mas que deve ser comemorada pelas conquistas que tivemos, com um recorde de vendas ao longo dos últimos Salões, com o nosso artesanato sendo reconhecido, ganhando visibilidade. Enfim, é a prova de que os bons se encontram e que a nossa gestão está no caminho certo. As expectativas aqui em Campina Grande, durante o Maior São João do Mundo, não poderiam ser melhores”, comemorou.

O superintendente do Sebrae-PB, Luiz Alberto Amorim, externou satisfação por mais uma parceria com o Governo do Estado. “O Salão do Artesanato Paraibano é, na verdade, um grande festival que reúne cultura, gastronomia e geração de renda. E o Sebrae-PB tem grande orgulho em fazer parte desse evento”, frisou.

O gestor do artesanato no Sebrae-PB, Jucieux Palmeira, também destacou a importância de mais uma parceria com o Governo da Paraíba. “Essa parceria tem fortalecido o artesanato paraibano e feito com que Campina Grande, João Pessoa e o Brasil ganhem essa grande conquista, que é um artesanato genuíno e, ao mesmo tempo, inovador. São 40 edições — essa de Campina Grande é histórica — e as expectativas são as melhores. Os frutos que têm sido colhidos pelo nosso artesão são muito importantes. Acho que pela primeira vez, nosso artesanato tem caminhado igualmente com suas duas pernas: a econômica, com recordes de vendas; e a cultural, com participação em exposição no Brasil e no mundo”, observou.

A abertura do Salão do Artesanato Paraibano foi prestigiada, ainda, por Janete Rodriguez, curadora do PAP; Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, assim como por deputados estaduais, vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande e outras lideranças políticas da região.

Auxiliares da Gestão estadual também prestigiaram o evento, a exemplo dos secretários Nonato Bandeira (Comunicação Institucional), Deusdete Queiroga (Infraestrutura), João Alves (Seap), Naná Garcez (presidente da EPC), entre outros.

Homenagem inédita — Em 40 edições, esta é a primeira vez que o macramê será homenageado, provocando nos artesãos muita alegria e boas expectativas com a exposição que terão no 40° Salão do Artesanato Paraibano.

A pessoense Isis Galvão tem 60 anos dedicados ao macramê dos 73 que ela tem de vida. A homenagem à tipologia pela qual a artista se diz encantada foi tão importante que a fez participar do Salão do Artesanato Paraibano pela primeira vez. “Tenho carteira de artesã, mas nunca tinha participado do Salão porque trabalho com encomenda e a logística do evento ficava um pouco complicada para conciliar. Mas, quando soube que o macramê seria a tipologia homenageada, e que eu também seria, não tive dúvidas em aceitar esse convite, que me deixou muito honrada e feliz”, externou.

Cerca de 50 artesãos macrameiros estão sendo homenageados nesta edição do Salão do Artesanato. Fernando Santos é o único homem a receber essa homenagem. “Comecei com o macramê aos 43 anos de idade e não esperava que, apenas nove anos depois, fosse receber essa homenagem. É um sentimento de muita alegria, de reconhecimento e também de muita responsabilidade. Não tenho dúvidas de que esse momento que o Governo da Paraíba, na gestão do governador João Azevêdo, trará muitas outras oportunidades para todos nós”, acrescentou.

A artesã pessoense Lua Isa foi a primeira a receber a notícia do governador João Azevêdo de que o macramê seria a tipologia homenageada no 40° Salão do Artesanato. “Desde que eu soube dessa linda notícia, que vivo com muita expectativa. E, hoje, finalmente chegou o grande dia. Adoro o macramê. Por isso, o sentimento é de muita gratidão”, comentou.

Sentimento compartilhado pela colega campinense Sandovania Bertulino. “É muita emoção, principalmente quando lembro que o macramê nunca foi homenageado. E as expectativas são as melhores: boas vendas, muita visibilidade e muitos resultados a partir de agora”, disse.

Ao todo, 500 artesãos participam do Salão do Artesanato de Campina Grande. Durante o Maior São João do Mundo, turistas e paraibanos terão a oportunidade de apreciar e levar para casa o que há de melhor na produção artesanal do Estado em suas mais diversas tipologias: algodão colorido, bordado, brinquedos populares, crochê, madeira, renda renascença, metal e, claro, o macramê — entre outras tipologias.

Entre as novidades desta edição do Salão do Artesanato Paraibano, estão o novo endereço na mesma avenida onde foi realizado no ano passado (Avenida Severino Bezerra Cabral, mais conhecida como Avenida Brasília), mas com estrutura completamente nova, climatização e a realização de um desfile para apresentação dos produtos comercializados por artesãos de várias cidades da Paraíba. Atrações culturais e a gastronomia paraibana também terão destaques no evento. “É um espaço imponente para Campina Grande. Estamos num novo local, num novo terreno, mas de mais expressão, ‘mais dentro da cidade’, de fácil visualização pelo visitante e que, com certeza, oferecerá boas vendas e boa divulgação para os nossos artesãos que participam desse Salão do Artesanato histórico, já que chega à sua 40ª edição”, destacou o arquiteto responsável pelo projeto do Salão, Gustavo Vaz.

Serviço:

40° Salão do Artesanato Paraibano

Tema: “Macramê: A arte de Arrochar o Nó”

Quando: 11 de junho a 29 de junho de 2025

Onde: Avenida Severino Bezerra Cabral, 780 – Bairro do Catolé (Avenida Brasília)

Visitação: das 15h às 22h (todos os dias da semana)

Entrada: 1 kg de alimento não perecível