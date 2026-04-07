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Prefeitura investe em modernização para quem cuida do trânsito da cidade

admin1

A Prefeitura de Currais Novos realizou a entrega do novo fardamento aos Agentes de Trânsito do município, em ato conduzido pelo prefeito Lucas Galvão, reafirmando o compromisso da gestão com a valorização desses profissionais.

O novo fardamento é confeccionado em tecido rip stop, moderno e resistente, dentro dos padrões nacionais para agentes de trânsito, no modelo combat short, garantindo maior mobilidade, ventilação adequada e conforto térmico, fundamentais para quem atua diariamente sob sol e diferentes condições climáticas.

Além de durabilidade e ergonomia, o uniforme assegura padronização, segurança e fácil identificação, fortalecendo a autoridade do agente e a confiança da população.

Os Agentes de Trânsito desempenham um papel essencial na organização do tráfego, na prevenção de acidentes e na construção de um trânsito mais seguro e humano. Investir em fardamento adequado é investir em segurança viária e qualidade de vida para todos.

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