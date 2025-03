Estudantes de escolas da Rede Pública Estadual participam de palestras sobre o Serviço Militar e mercado de trabalho — Governo da Paraíba

Com o intuito de promover o conhecimento sobre diversas profissões aos estudantes das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, escolas da Rede Pública Estadual da Paraíba estão promovendo palestras sobre o Serviço Militar. A ação é da Secretaria de Estado da Educação (SEE), por meio da Gerência Executiva de Acompanhamento aos Sistemas de Ensino da Educação Básica e aos Programas e Projetos Educacionais (GEPPE) e da Gerência Executiva de Gestão Pedagógica e Desenvolvimento Curricular (GEGEP) e em parceria com o Exército Brasileiro.

A EEEFM Professor Orlando Cavalcanti Gomes, localizada em João Pessoa, e a EEEFM Antônio Camelo, do município de Alhandra, foram as primeiras instituições de ensino a promoverem as palestras, onde foi tratada a importância do Serviço Militar para o país e como funciona a carreira militar.

“Todos os anos, pelo menos três estudantes de cada turma do Ensino Médio, relatam o interesse de entrar na carreira militar. Então resolvemos promover essas palestras sobre a importância, como funciona e como ingressar no Serviço Militar com foco principalmente nos alunos de vulnerabilidade social. É de extrema importância falar sobre mudar de vida, ter objetivos de vida, criar um projeto de vida. E as escolas do estado, através da Secretaria de Educação, estão tendo essa oportunidade. A secretaria está dando todo o suporte, trazendo as parcerias para a escola, fazendo com que os alunos tenham objetivos, que criem entre si o objetivo de vida” comentou a gestora da Escola Professor Orlando, Elaine Maranhão.

Durante a palestra, foi explicada a importância do alistamento, que corresponde ao cadastramento do cidadão no Sistema do Serviço Militar, o qual é obrigatório para gênero masculino a partir dos 18 anos completos. O cadastro é necessário para emitir documentos como passaporte, assumir concurso ou contrato de trabalho, além de não poder prestar exame de conhecimento e matricular-se em qualquer unidade de ensino, entre outros impedimentos. Foi falado ainda sobre o alistamento voluntário e os demais trâmites para os gêneros masculino e feminino.

Ainda de acordo com a gestora, a palestra seria apenas para meninos, porém algumas alunas expressaram o interesse pela carreira militar e pediram para participar do momento.

“No mesmo dia também estava havendo uma palestra, ministrada por uma major da Polícia Militar sobre empoderamento feminino. Então, algumas meninas migraram dessa palestra para entrar na sala que o exército estava, para ouvir, porque elas têm esse desejo, nessa área militar. A palestra foi de suma importância porque ela fala sobre a equidade de gênero, sobre o projeto de vida, sobre de que maneira você pode galgar esse sonho e não tem outra maneira que não seja estudar”, frisou Elaine.

Ao todo, a iniciativa será desenvolvida em 18 escolas das 16 Gerências Regionais de Educação.