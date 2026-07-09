Servidores da Paraíba terão dois feriadões com ponto facultativo após Natal e Ano Novo

Foto: Ascom/PB. Laerte Cerqueira

As repartições públicas estaduais da Administração Direta e Indireta do Governo da Paraíba terão ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025, além do dia 2 de janeiro de 2026.

As datas ficam entre os feriados de Natal (25 de dezembro) e Ano Novo (1º de janeiro), ambos em uma quinta-feira.

A medida está prevista na Portaria nº 879, da Secretaria de Estado da Administração, que será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (23).

O ponto facultativo não se aplica aos serviços essenciais, que deverão funcionar normalmente para garantir o atendimento à população.