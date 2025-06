Radiotelescópio que estuda energia escura é enviado da China para a Paraíba

Divulgação/China Central Television (CCTV)

O corpo principal do Radiotelescópio Bingo foi enviado da China para o Brasil nesta terça-feira (10). O equipamento será instalado no município de Aguiar, no Sertão da Paraíba, e integra um projeto científico com conclusão prevista para 2026. Quando entrar em funcionamento, o radiotelescópio vai contribuir para a investigação da origem do universo e da matéria escura.

Transportada em contêineres, a estrutura é composta por espelhos primário e secundário e as torres das cornetas, que são partes centrais do telescópio. Todas as peças passaram por testes e certificações técnicas antes do embarque no Porto de Tianjin, na China. O equipamento deverá chegar ao Porto de Suape, em Pernambuco, após quase dois meses de transporte.

Partes do Bingo sendo montadas na China. Divulgação/Secom-PB

O projeto conta com um investimento direto de R$ 20 milhões do Governo da Paraíba. Segundo a gestão estadual, o projeto segue em ritmo acelerado: a terraplenagem do terreno foi finalizada, a casa de comando e a usina solar já estão concluídas, e a fundação de concreto que dará suporte às torres e aos refletores está em construção.

Além disso, quinze cornetas-antenas fabricadas em São Paulo já foram entregues e se encontram na Paraíba, prontas para integração ao radiotelescópio.

“O telescópio adota uma estrutura dual com deslocamento, sendo que cada seção possui uma forma única. A instalação no Brasil será feita pelo lado brasileiro, o que exige um processo de montagem simplificado. Por isso, nos baseamos amplamente nas experiências nacionais avançadas de projeto e fabricação de telescópios, utilizando uma combinação de painéis e estruturas espaciais em treliça para lidar de forma eficaz com questões de produção em massa e instalação eficiente”, disse Wu Yang, engenheiro sênior do 54º Instituto de Pesquisa da China Electronics Technology Group Corporation (CETC) e membro central do projeto.

Evento marcou o envio das últimas peças

Divulgação/Secom-PB

O envio do radiotelescópio marca o início da fase de instalação do equipamento em território brasileiro. Para celebrar o avanço do projeto, foi realizada uma cerimônia oficial de expedição das estruturas metálicas na cidade de Shijiazhuang, na China. O evento contou com a presença do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba, Cláudio Furtado.

A solenidade ocorreu na sede do 54º Instituto de Pesquisa da CETC, entidade parceira do projeto e responsável pela fabricação das estruturas principais do radiotelescópio.

“Esse momento representa muito para todos nós. Depois de tanto planejamento e trabalho conjunto, ver essas estruturas prontas e a caminho da Paraíba é a prova concreta de que o projeto está se tornando realidade. O Bingo começa, de fato, a ganhar forma no nosso solo, e isso é resultado direto de uma colaboração internacional que tem dado certo”, afirmou o secretário Cláudio Furtado.

O radiotelescópio Bingo

Foto: Gabriela Almeida/USP

O radiotelescópio BINGO (Baryon Acoustic Oscillations from Integrated Neutral Gas Observations) está sendo instalado na Serra do Urubu, no município de Aguiar, no Sertão da Paraíba.

Inicialmente, o equipamento deveria entrar em operação no final de 2021, mas o cronograma sofreu sucessivos adiamentos. O prazo seguinte previa o início das atividades para o fim de 2024, mas houve um novo atraso. Agora, a previsão é que o radiotelescópio esteja concluído em 2026.

Com o tamanho de um campo de futebol, o BINGO tem como objetivo principal captar sinais de rádio emitidos pelo hidrogênio neutro no espaço, contribuindo para a investigação da origem do universo e da matéria escura.

Diferentemente dos telescópios ópticos, ele é capaz de detectar ondas de rádio sutis e invisíveis ao olho humano. Além disso, o equipamento poderá monitorar satélites, meteoros e pequenos corpos celestes, ampliando seu potencial científico e funcional.

A escolha da cidade de Aguiar para sediar o projeto se deve às características ideais do local: uma região com baixíssimo nível de interferência eletromagnética, sem cobertura de sinal de celular nem rotas aéreas próximas.