Jardim do Seridó participa do 1º Encontro de Articuladores Municipais do Selo UNICEF

Na última segunda-feira (09), o município de Jardim do Seridó marcou presença no 1º Encontro de Articuladores Municipais do Selo UNICEF, representado pela articuladora local e secretária adjunta de Educação, Walquíria Nóbrega.

O evento foi realizado no Auditório Angélica Moura, na Secretaria de Estado da Educação (SEEC), em Natal, e promovido pela Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará (APDMEC), responsável pela implementação do Selo no Rio Grande do Norte.

Durante o encontro, foram apresentadas as diretrizes, metas e estratégias que irão guiar a nova edição do Selo UNICEF, válida para o período de 2025 a 2028. A iniciativa tem como objetivo fortalecer as políticas públicas voltadas à promoção, garantia e defesa dos direitos de crianças e adolescentes nos municípios.

Jardim do Seridó segue firme no compromisso de construir um futuro mais justo, seguro e acolhedor para nossas crianças e adolescentes.