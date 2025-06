Cícero Lucena antecipa pagamento de primeira parcela do 13° salário para o Dia dos Namorados

11/06/2025 |

12:00 |

39

O prefeito Cícero Lucena anunciou através das redes sociais, na manhã desta quarta-feira (11), a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13° para esta quinta-feira (12), Dia dos Namorados. Segundo o gestor, em missão internacional em Israel, a medida pretende estimular o comércio e outros setores da economia antes do São João, inclusive ajudando aos namorados a comemorar essa importante data para os casais.

A folha do mês de junho será paga na sexta-feira (27) para os aposentados e pensionistas e no dia 30 para os servidores da ativa. A previsão da folha ocorre graças ao equilíbrio financeiro das contas públicas municipais promovida pela equipe econômica da atual gestão, com as secretarias de Administração (Sead), Finanças (Sefin) e Instituto de Previdênciado Município (IPM). Somadas as folhas de pagamento de maio e junho e a primeira parcela do 13º salário, o Município injeta mais de R$ 382 milhões na economia da Capital paraibana, em pouco mais de 30 dias.

“Nesta quinta-feira, a Prefeitura realiza este pagamento antecipado e injeta aproximadamente R$ 64 milhões na economia do Município. Valor que se soma ao pagamento de maio e de junho, no dia 27, contribuindo para movimentar toda a cadeia produtiva da cidade no meio do ano. A Prefeitura tem este compromisso com os servidores e eles a segurança do pagamento pela gestão sempre dentro do mês e também antecipado”, afirmou o secretário de Administração, Valdo Alves.

A superintendente do Instituto de Previdência do Município, Caroline Agra, afirmou que são quase 8 mil aposentados beneficiados com esta medida. “É com muita alegria que nós damos esta notícia que demonstra a importância e valorização dos aposentados pela gestão do prefeito Cícero Lucena, pessoas que deram sua contribuição e agora gozam da aposentadoria”, afirmou.