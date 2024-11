João Pessoa amplia áreas verdes nos espaços urbanos e segue investindo em locais de lazer

João Pessoa ampliou de 7,4% para 17,1% as áreas verdes nos espaços urbanos, no período entre 1985 e 2023. Os dados são de um levantamento realizado pelo MapBiomas sobre o perfil das áreas urbanas no Brasil. O estudo levantou dados sobre o tipo de ocupação e uso do solo urbano e seu entorno (áreas periurbanas), com dados da Coleção 9 de Mapas de Cobertura e Uso da Terra no Brasil, produzido pelo MapBiomas.

O mapeamento inclui áreas de vegetação urbana nas cidades como parques, praças e áreas privadas com vegetação, em um trabalho colaborativo em rede, que reúne pesquisadores de universidades, organizações não-governamentais e empresas de tecnologia de todo o Brasil, com informações anuais de cobertura e uso da terra em áreas urbanas, de 1985 até o ano passado. Os dados da Coleção 9 do MapBiomas foram cruzados com limites de setores urbanos dos municípios brasileiros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O secretário de Meio Ambiente (Semam), Welison Silveira, ressaltou que João Pessoa está investindo na recuperação e ampliação das áreas verdes, com a construção de parques em diversos bairros da cidade. “Esse dado positivo sobre as áreas verdes urbanas demonstram que estamos no caminho certo, promovendo desenvolvimento com sustentabilidade. A criação dos parques é um elemento de extrema importância para a manutenção e recuperação do patrimônio ambiental. Em cada parque são feitas ações de replantio, com mudas de árvores nativas – esse replantio é planejado, com acompanhamento dos técnicos da Semam e sem dúvida toda a política ambiental desenvolvida pela Prefeitura vem fazendo a diferença”, concluiu.

Plantio urbano – A Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa produziu 36.515 mil mudas de árvores, de janeiro de 2021 a março de 2024. Foram produzidas 7.320 mil mudas em 2021, 10.650 mil em 2022, 14.680 mil em 2023 e 3.865 mil até março de 2024. O trabalho é desenvolvido pelos técnicos da Divisão de Arborização e Reflorestamento (Divar) da Semam, que também atuam no acompanhamento das condições fitossanitárias das árvores urbanas. Desde 2021, até março de 2024, foram feitos tratamentos fitossanitários em mil árvores, com ultrassom com penetrografia em 600 árvores com idade superior a 80 anos, as chamadas árvores centenárias.

Os técnicos da Divar também realizaram estudos e diagnósticos em 88.470 mil árvores urbanas plantadas em calçadas, canteiros, praças, parques urbanos e escolas públicas e privadas.