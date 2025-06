Samu contará com posto médico avançado nos eventos do São João Multicultural da Capital

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional de João Pessoa (Samu-JP) preparou um plano operacional especial para assistência ao público que for prestigiar os eventos do São João Multicultural da Capital. As ações têm início na noite desta terça-feira (10), com o Festival de Quadrilhas Juninas Municipal no Busto de Tamandaré. O esquema de trabalho segue até o dia 24 de junho, com a programação de shows no Parque Solon de Lucena.

O público que comparecer aos eventos terá atendimento de saúde garantido para aproveitar as festas com segurança e tranquilidade. De acordo com o plano operacional do Samu-JP, a assistência em urgência e emergência contará com oito veículos, sendo uma unidade de suporte avançado de vida (USA), uma de suporte básico (USB), quatro motolâncias, um veículo administrativo e mais uma ambulância que ficará à disposição em um posto médico avançado montado para atendimento à população.

“O Samu estará de prontidão para atender a população nas urgências e emergências, tanto nas unidades móveis de suporte básico e avançado quanto em um posto médico avançado, que complementa e dá mais agilidade aos trabalhos dos profissionais que estarão salvando vidas nos eventos. Ressaltando que o efetivo do Samu não será alterado com suas equipes do dia a dia exercendo seus plantões normalmente”, destacou Lídia Holanda, coordenadora geral do Samu-JP.

As equipes móveis que estarão de plantão para atender a população com rapidez e eficiência nos casos de urgência e emergência serão compostas por um médico, quatro enfermeiros, dois técnicos de enfermagem, três condutores socorristas e um coordenador.

Posto médico – Na orla de João Pessoa, o posto médico avançado ficará montado entre os dias 10 e 18 de junho dentro do pavilhão das quadrilhas juninas. Já para os shows que irão ocorrer no Parque Solon de Lucena, o equipamento estará montado do lado direito do palco e funcionará entre os dias 20 e 24 de junho.

No posto médico avançado, a população terá à disposição um médico, dois enfermeiros, cinco técnicos de enfermagem, um condutor e dois profissionais de apoio.