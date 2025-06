Veja programação do Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa

Mabel Pontes

O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa começa na noite desta terça-feira (10), no Busto de Tamandaré. A edição 2025 do evento tem 22 equipes confirmadas e segue até a sexta-feira (13), com apresentações, a partir das 19h.

“Estamos realizando, nesse período, uma série de mudanças e de estímulos às quadrilhas juninas. Aumentamos desde os valores que ofertamos na forma de subvenção a cada junina que, este ano, passam a receber R$ 35 mil, até toda a estrutura para o evento”, iniciou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Onde acontece o Festival de Quadrilhas Juninas?

Uma arena foi montada na praia de Cabo Branco, no Busto de Tamandaré, com uma estrutura de som, iluminação e arquibancadas para a platéia, além das condições de logística para promoção das quadrilhas juninas.

“A consequência disso é uma alta competitividade, uma maior qualificação de cada quadrilha junina e também a criação de novas [quadrilhas]. Esse renascimento das juninas deixa a todos muito contentes”, acrescentou Marcus Alves.

Prêmio do Festival de Quadrilhas Juninas

A premiação para as campeãs do Grupo A é de R$ 10 mil, R$ 8 mil e R$ 6 mil para os três primeiros lugares. Já para as vencedoras do Grupo B, os prêmios são de R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro colocado.

No sábado (14), também acontece o concurso dos destaques com a escolha do melhor casal de noivos, casal junino, rainha da diversidade e rainha junina. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link.



Apresentação das quadrilhas juninas

O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa será aberto na terça-feira (10) com as juninas do grupo A: Sanfona Branca, de Mangabeira; Lageiro Seco, do Roger; Fogueirinha, de Cruz das Armas; Pindura Saia, da Ilha do Bispo, e Ubando, do bairro do Valentina.

Na quarta-feira (11), seguem as apresentações do grupo A e entram no tablado as juninas Fulô do Cerrado, do bairro Funcionários II; Flor do Mandacaru, de Mandacaru; Babado de Xita, do Cristo Redentor; Paraíba, do bairro da Torre, e Tradição Matuta, de Mangabeira.

As juninas do grupo B se apresentam na quinta-feira (12). São elas: Santo Antônio, do bairro Jardim Veneza; Aconchego, de Cruz das Armas; Pó de Serra, de Mangabeira; Só Risos, do José Américo; Zé Monteiro, do Cristo Redentor, e Sacode Poeira, do Treze de Maio.

Na sexta-feira (13) são mais seis apresentações do grupo B com as juninas Botijinha, de Cruz das Armas; Tico Mia, de Mangabeira; Sucupira, do Padre Zé; Mangue Seco, de Paratibe; Dona Maria, de Mangabeira; e Lampião, também do bairro de Mangabeira.