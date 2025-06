Perto do Botafogo, Arthur Cabral pode voltar ao Brasil após 6 anos; veja passagem na Europa

Revelado pelo Ceará, o atacante Arthur Cabral está perto de ser anunciado como novo reforço do Botafogo. Com negociações avançadas com o Benfica, clube detentor dos direitos do jogador, o Glorioso vê na contratação uma reposição à altura para a provável saída de Igor Jesus, que deve seguir para o Nottingham Forest, da Inglaterra. Após seis anos no futebol europeu, Arthur pode estar de volta ao Brasil, e o Jornal da Paraíba relembra agora sua trajetória no Velho Continente.

Arthur Cabral não teve um grande rendimento pelo Benfica. (Foto: Carlos Rodrigues)

A proposta do clube do Rio de Janeiro gira em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões). O valor agrada o clube português, que em fevereiro recusou um empréstimo do West Ham e estabeleceu como prioridade uma venda definitiva. Arthur Cabral é acompanhado de perto pelo scout do Botafogo desde o ano passado. Com experiência internacional e bom histórico como goleador, ele é visto como um nome com potencial para assumir a titularidade.

Formado nas categorias de base do Ceará, Arthur teve uma rápida passagem pelo Palmeiras antes de se transferir para o Basel, da Suíça, em 2019. Lá, viveu sua fase mais artilheira na Europa. As boas atuações renderam uma transferência para a Fiorentina, em janeiro de 2022.

Arthur Cabral deixou o futebol brasileiro em 2019, quando defendia o Palmeiras. (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

O início na Itália foi discreto, mas o atacante terminou a temporada seguinte como um dos artilheiros da equipe. Em 2023, foi vendido ao Benfica por cerca de 20 milhões de euros. No clube português, viveu uma temporada irregular. Apesar de boas atuações pontuais, não conseguiu se firmar como titular absoluto.

Veja os números de Arthur Cabral na Europa

2019/20 (Basel): 39 jogos, 18 gols e 4 assistências;

(Basel): 39 jogos, 18 gols e 4 assistências; 2020/21 (Basel): 36 jogos, 20 gols e 3 assistências;

(Basel): 36 jogos, 20 gols e 3 assistências; 2021/22 (Basel): 31 jogos, 27 gols e 5 assistências;

(Basel): 31 jogos, 27 gols e 5 assistências; 2021/22 (Fiorentina): 17 jogos, 2 gols e 2 assistências;

(Fiorentina): 17 jogos, 2 gols e 2 assistências; 2022/23 (Fiorentina): 48 jogos, 17 gols e 1 assistência;

(Fiorentina): 48 jogos, 17 gols e 1 assistência; 2023/24 (Benfica): 43 jogos, 11 gols e 3 assistências;

(Benfica): 43 jogos, 11 gols e 3 assistências; 2024/25 (Benfica): 34 jogos, 7 gols e 2 assistências.

