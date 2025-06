combate ao trabalho infantil e Dia dos Namorados em foco

Por MRNews



Esta semana traz mobilizações importantes nas áreas de direitos humanos, preservação do meio ambiente e saúde. E também comemorações muito tradicionais. Vamos começar com a data mais famosa do período: o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho. A data celebra o amor, o companheirismo e movimenta a economia com os presentes e programas românticos. Só no ano passado, o Dia dos Namorados movimentou cerca de R$ 2,6 bilhões, como destaca esta reportagem da Radioagência Nacional. Mas, falando de romantismo, as novas tecnologias — como os aplicativos de namoro e as redes sociais — têm ajudado cada vez mais pessoas a achar seu par, como destaca esta reportagem de 2022 da Agência Brasil. A Rádio Nacional abordou o tema, explicando o que acontece no nosso cérebro quando estamos apaixonados, nesta edição do Tarde Nacional, de 2022. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, falou sobre os desafios de quem começou um namoro nos tempos da pandemia de covid 19, em reportagem de 2021.

O Dia dos Namorados não foi fixado em 12 de junho à toa. Também é uma forma de homenagear aquele que é conhecido como o santo casamenteiro, pois 13 de junho é o Dia de Santo Antônio. Esta edição de 2018 do História Hoje, da Rádio Nacional, explica como o frade franciscano nascido no século XII, em Portugal, se tornou o padroeiro dos matrimônios. A tradição de celebrar Santo Antônio, por meio de atividades religiosas e festas juninas, foi o foco de edição do Tema Livre, da Rádio Nacional, em 2015; de reportagem da Radioagência Nacional, em 2022; e de edição do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, em 2022.

Direitos Humanos

Também em 12 de junho temos o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, efeméride instituída em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). A data ressalta que as atividades laborais exercidas por crianças e adolescentes prejudicam seu desenvolvimento ao não permitir que os menores tenham tempo para brincar ou estudar de forma adequada, e também expõem sua saúde e suas vidas a riscos, por conta de trabalhos insalubres e possibilidade de acidentes graves. No ano passado, a OIT alertou que 160 milhões de crianças no mundo todo trabalhavam, como mostra esta edição do Revista Brasil, da Rádio Nacional. No Brasil, quase 40% das crianças trabalham, como destacou esta reportagem da Radioagência Nacional, veiculada em 2024. A boa notícia é que o trabalho infantil diminuiu 14,6% no país, de 2022 para 2023, como mostrou esta reportagem da Agência Brasil, também do ano passado. A complexidade do problema e as dificuldades para o seu enfrentamento, que envolvem inclusive questões culturais, foi abordada no programa Diálogo Brasil, da TV Brasil, em 2017.

Meio ambiente

No dia 8 de junho é comemorado o Dia Mundial dos Oceanos. A data foi estabelecida durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992, a “Eco92”, para enfatizar a importância de proteger os oceanos do planeta. Os veículos da EBC se dedicam frequentemente à pauta. Em 2023, o programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional, falou sobre a importância dos oceanos para regular a temperatura da Terra e produção do ar que respiramos. Já esta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2024, trouxe o alerta de que as mudanças climáticas estão provocando o aquecimento, a acidificação e a queda de oxigênio dos oceanos. A TV Brasil se dedicou ao tema nesta edição de 2021 do Repórter Brasil Tarde, e a Radioagência Nacional nesta reportagem, veiculada em 2022.

Saúde

O Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos, fixado em 10 de junho, comemora a data de fundação do grupo de autoajuda para pessoas com dependência de bebidas alcoólicas na cidade de Akron, nos Estados Unidos, em 1935. O programa Tarde Nacional, da Rádio Nacional, dedicou uma edição em 2025 para explicar como é o trabalho dos mais de cinco mil grupos de apoio espalhados pelo Brasil para ajudar quem deseja se manter sóbrio. A Agência Brasil também destacou o papel da organização em reportagem de 2023, bem como a TV Brasil, nesta edição de 2022 do Repórter Brasil Tarde, quando a irmandade dos Alcóolicos Anônimos completou 87 anos.

O dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Apesar da transfusão sanguínea ser indispensável no tratamento de pessoas gravemente feridas e para apoiar procedimentos médicos e cirúrgicos complexos, praticamente todos os hemocentros do país sofrem com estoques insuficientes, sobretudo nas épocas do ano em que as doações caem. A efeméride estimula o ato de doar, que ajuda a salvar muitas vidas, como foi destacado nesta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2020, nesta da Radioagência Nacional (2024), no programa Revista Brasil, da Rádio Nacional (2021), e no Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil (2023).

Preservação da memória

O Dia Internacional dos Arquivos é comemorado em 9 de junho. A efeméride foi criada pelo Conselho Internacional dos Arquivos (CIA), ligado à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), para marcar a importância desses órgãos para a eficiência das organizações, preservação da história e garantia de direitos. Anualmente, instituições culturais de todo o país realizam atividades para celebrar a data, como mostra essa reportagem da Agência Brasil de 2017.

Esporte

Há 15 anos, no dia 11 de junho de 2010, começava na África do Sul a primeira Copa do Mundo FIFA em continente africano. O país não tinha tradição no esporte e, até então, havia participado apenas dos mundiais de 2002, na Coreia do Sul e Japão, e de 2008, na França. Os desafios para sediar um evento dessa magnitude foram contados nesta edição do História Hoje, da Rádio Nacional, em 2014. Havia muita expectativa de que a Copa do Mundo, com toda a visibilidade inerente, incremento da infraestrutura e movimentação da economia, ajudasse no desenvolvimento da África do Sul. Mas não foi bem o que aconteceu, como destacou esta edição do programa Cotidianos, exibido pela TV Brasil em 2013, e esta reportagem da Agência Brasil, publicada em 2014.

Aniversariantes da semana

Neste ano, celebramos o centenário do escritor paranaense Dalton Trevisan, que nasceu no dia 14 de junho de 1925. Autor de mais de 50 livros, vencedor dos prêmios literários Jabuti e Camões (este último o mais importante da língua portuguesa), Dalton era avesso aos holofotes e não dava entrevistas desde os anos 1970. Tanto que recebeu a alcunha de “Vampiro de Curitiba”, título de um dos seus mais famosos livros. A capital paranaense, sua cidade natal, teve suas ruas e bairros eternizados em seus diversos contos. Faltou pouco para Dalton Trevisan comemorar o centenário. O escritor faleceu no ano passado, aos 99 anos, e seu óbito foi destaque em reportagens da Agência Brasil, da Radioagência Nacional e do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil. Ele também foi homenageado pelo programa Antena MEC, da Rádio MEC, em edição de 2019.

Também prestamos aqui uma homenagem à escritora, poetisa, diretora de teatro, tradutora, desenhista, cartunista e jornalista Patrícia Rehder Galvão, mais conhecida como Pagu. Ela nasceu no dia 9 de junho de 1910. Há 115 anos, portanto. Apesar de não ter participado diretamente da Semana de Arte Moderna de 1922, ela é considerada musa do modernismo pela proximidade com o casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que a apresentaram ao movimento. Feminista e avançada para os padrões da época, Pagu atuou contra o fascismo e foi a primeira presa política do país. Sofreu 23 detenções ao longo da vida. A primeira foi em 1931, quando participou da organização de uma greve de estivadores em Santos e foi presa pela polícia de Getúlio Vargas. Sua vida e obra foram tema desta edição do História Hoje, da Rádio Nacional, de 2017, e desta do Antena MEC, da Rádio MEC, em 2021. Pagu foi novamente lembrada em 2023, quando foi homenageada na Festa Literária de Paraty, como noticiou a Radioagência Nacional. No mesmo ano também foi lançado livro com manuscritos inéditos seus, como destacou a Agência Brasil.

Fechamos a lista de aniversariante da semana com a atriz, cantora, apresentadora e produtora paranaense naturalizada estadunidense Sônia Braga, que completa 75 anos no dia 8 de junho. Ela é eternamente lembrada por suas interpretações de personagens da literatura de Jorge Amado, como “Gabriela” (1975 e 1983), “Dona Flor e seus dois maridos” (1976) e “Tieta do agreste” (1996). Quando decidiu buscar novos ares no mercado cinematográfico norte-americano, a atriz ganhou notoriedade de público e crítica com suas atuações nos filmes “O Beijo da Mulher Aranha” (1985) e “Luar sobe Parador” (1988). O programa Rádio Sociedade, da Rádio Nacional, prestou homenagem a Sônia Braga em duas ocasiões. Nesta edição, de 2020, analisou sua carreira. E nesta outra, de 2023, veiculou uma memorável entrevista com a atriz, feita em 1981.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de 8 a 14 de Junho de 2025.

Junho de 2025 8 Nascimento do ator, cantor, compositor e multi-instrumentista fluminense Jorge Mário da Silva, o Seu Jorge (55 anos) Nascimento da atriz, cantora, apresentadora, e produtora paranaense naturalizada estadunidense Sônia Braga (75 anos) Dia Mundial dos Oceanos. A comemoração foi estabelecida em 1992 durante a “Eco92” ou “Cimeira da Terra” ou “Conferência do Rio” sobre Meio Ambiente, com o fim de enfatizar a importância de todos os produtos fornecidos pelo Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Antártico, Oceano Índico e Oceano Ártico 9 Nascimento da escritora, poeta, diretora de teatro, tradutora, desenhista, cartunista, jornalista e militante política paulista Patrícia Galvão, a Pagu (115 anos) Dia Nacional de Anchieta. Conforme o decreto nº 55.588, de 18 de janeiro de 1965, e a Lei nº 5.196, de 24 de dezembro de 1966, a data deverá ser celebrada nas escolas primárias e médias do Brasil com palestras alusivas à vida e à obra do Padre José de Anchieta Dia Internacional dos Arquivos. Comemorado para marcar a data da criação do Conselho Internacional dos Arquivos, que foi instituído pela Unesco em 9 de junho de 1948, quando se aproveita a data da celebração para promover o valor das instituições de arquivos no serviço da pesquisa, da cultura, da memória e da transparência 10 Morte do poeta português Luís de Camões (445 anos) Morte do nadador, ator, cantor, músico, compositor e empresário fluminense Rômulo Arantes (25 anos) Nascimento do compositor e violonista fluminense Carlos Althier de Sousa Lemos Escobar, o Guinga (75 anos) Dia Mundial dos Alcoólicos Anônimos, comemorado para marcar aquela que é tradicionalmente tida como a data da fundação do grupo de autoajuda de homens e mulheres que partilham entre si sua dependência das bebidas alcoólicas, ocorrida na cidade estadunidense de Akron, em 10 de junho de 1935 Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. A data também relembra a morte de Camões, em 10 de Junho de 1580 11 Nascimento do oficial da marinha francesa, documentarista, cineasta, oceanógrafo e inventor francês Jacques-Yves Cousteau (115 anos), mundialmente conhecido por suas viagens de pesquisa a bordo do barco Calypso Começa na África do Sul a primeira Copa do Mundo FIFA no continente africano (15 anos) Batalha Naval do Riachuelo é travada no riacho Riachuelo, na Argentina, entre a Marinha do Paraguai e a Marinha do Brasil (160 anos). A vitória brasileira foi crucial para o sucesso posterior da Tríplice Aliança (Brasil, Uruguai e Argentina) na Guerra do Paraguai 83 espectadores morrem e pelo menos 100 ficam feridos depois que um Austin-Healey e um Mercedes-Benz colidem na prova das 24 Horas de Le Mans, o mais mortífero acidente do automobilismo (70 anos) O tenista brasileiro Gustavo Kuerten torna-se bicampeão do torneio de Roland Garros (25 anos) Dia da Marinha do Brasil 12 Morte do compositor mineiro Fernando Brant (10 anos) Morte do compositor e letrista cearense José de Sá Roris (50 anos) O ônibus da linha 174 é sequestrado por Sandro Barbosa do Nascimento, que manteve por quatro horas dez reféns, no bairro do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro (25 anos) Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, instituído em 2002 pela Organização Internacional do Trabalho Dia dos Namorados. A data é uma comemoração extraoficial do Brasil desde 1948, e surgiu a partir de uma campanha publicitária encomendada pela extinta rede de Lojas de Departamentos “Exposição Clipper”, de São Paulo 13 Morte do instrumentista, violonista e cavaquista capixaba José Paulo Miranda, o Mestre Zé Paulo (20 anos) Dia de Santo Antônio 14 Morte do sociólogo e economista alemão Max Weber (105 anos) Nascimento do escritor paranaense Dalton Trevisan (100 anos) Sequestro do voo 847 da TWA, que ia de Atenas para Roma, associado ao grupo Hezbollah (40 anos) Assalto ocorrido contra o trem de pagamentos da Estrada de Ferro Central do Brasil, nas proximidades da Estação Japeri-RJ (65 anos). O fato inspirou o filme “O Assalto ao Trem Pagador” (1962), dirigido por Roberto Farias Dia Mundial do Doador de Sangue

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].