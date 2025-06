campanha contra assédio no São João de Campina Grande é lançada

Campanha ‘Forró sim, assédio não’, realizada no São João de Campina Grande | Foto: Divulgação.

O São João 2025 de Campina Grande terá mais uma edição da campanha “Forró sim, assédio não“, e desta vez uma novidade: o “Saída delas“, um ponto específico no Parque do Povo, onde acontece a festa, para a saída segura de mulheres. O evento vai acontecer de 30 de maio a 6 de julho.

De acordo com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, que realiza a campanha através da Coordenadoria da Mulher, várias profissionais, entre advogadas, psicólogas, assistentes sociais e 60 embaixadores voluntários vão atuar diretamente no apoio a possíveis vítimas de assédio na festa junina.

A Campanha “Forró sim, assédio não” está em sua 4ª edição, e este ano vai contar com o “Saída Delas”, um ponto fixo localizado na rua João Moura onde as mulheres terão apoio na segurança para esperar o transporte na saída da festa.

A Coordenadoria da Mulher reforça que o ponto não será exclusivo para mulheres, mas diferente das outras saídas do Parque do Povo, através do “Saída Delas” no ponto da rua João Moura elas terão reforço de segurança.

“Para garantir mais segurança, viabilizaremos uma saída sinalizada na rua João Moura, que contará com o apoio da Ronda da Mulher da Guarda Municipal, à disposição no local. Será um ponto de apoio para as mulheres na saída do Parque do Povo, que podem esperar um transporte por aplicativo com mais tranquilidade”, ressaltou Talita Lucena, da Coordenadoria da Mulher em Campina Grande.

A campanha também deve contar com um ponto fixo para atendimento a possíveis vítimas de assédio, na Vila Nova da Rainha do Parque do Povo, e com a Ronda da Mulher, através da Guarda Municipal. A Central de atendimento 180 e o WhatsApp (83) 3330-0925 também ficarão disponíveis para o recebimento de denúncias.