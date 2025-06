COMUNIDADE DE CAATINGA GRANDE SEDIA A 6ª UAP DO PROJETO AGRO-SERTÃO

Na última terça-feira (5), as cidades de São José do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó, Jucurutu e Santana do Seridó se reuniram no Assentamento Agrário Seridó/Caatinga Grande para participar da 6ª Unidade de Aprendizagem e Pesquisa (UAP) do Projeto Agro-Sertão. A programação teve início às 8 horas da manhã e estava prevista para encerrar às 16 horas.

Durante o evento, diversas atividades foram realizadas, incluindo a prática do arranquio do algodão, o período de vazio sanitário e uma apresentação do local destinado ao beneficiamento do algodão, além de informações sobre os valores da pluma. Joel Dantas, coordenador da Secretaria Municipal de Agricultura, destacou que, apesar da queda de preços no mercado, o valor da pluma permaneceu em R$ 15,00 por quilo.

As Unidades de Aprendizagem e Pesquisa ocorrem em áreas rurais onde o Projeto Agro-Sertão está em andamento, promovendo o desenvolvimento agrícola e sustentável na região.

Na última terça-feira (5), as cidades de São José do Seridó, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó, Jucurutu e Santana do Seridó se reuniram no Assentamento Agrário Seridó/Caatinga Grande para participar da 6ª Unidade de Aprendizagem e Pesquisa (UAP) do Projeto Agro-Sertão. A programação teve início às 8 horas da manhã e estava prevista para encerrar às 16 horas.

Durante o evento, diversas atividades foram realizadas, incluindo a prática do arranquio do algodão, o período de vazio sanitário e uma apresentação do local destinado ao beneficiamento do algodão, além de informações sobre os valores da pluma. Joel Dantas, coordenador da Secretaria Municipal de Agricultura, destacou que, apesar da queda de preços no mercado, o valor da pluma permaneceu em R$ 15,00 por quilo.

As Unidades de Aprendizagem e Pesquisa ocorrem em áreas rurais onde o Projeto Agro-Sertão está em andamento, promovendo o desenvolvimento agrícola e sustentável na região.