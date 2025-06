Funjope abre ‘Expo Junino’ nesta sexta-feira com figurinos e acessórios das campeãs 2024

A Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), abre, nesta sexta-feira (6), a Expo Junino, na Casa da Pólvora, a partir das 16h. A mostra, que vai apresentar ao público a magia, a cor e a tradição dos acessórios e figurinos das quadrilhas campeãs de 2024 – Fogueirinha, Sanfona Branca e Lageiro Seco – fica aberta todos os dias, das 9h às 17h.

“É muito importante para nós conseguirmos expor as marcas simbólicas do trabalho das quadrilhas juninas. Por isso, abrimos a Casa da Pólvora para essa exposição. Nesse momento de festejos juninos, estamos realizando dois festivais de quadrilhas juninas, além de uma série de shows nos polos dos bairros, no Centro Histórico e no Parque Solon de Lucena em torno da cultura junina, do São João e do forró”, comenta o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Para ele, é muito importante mostrar para o público que gosta de visitar museus e galerias o trabalho material simbólico das quadrilhas juninas. “E nós selecionamos exatamente as campeãs do ano passado para fazermos essa exposição na Casa da Pólvora, que é um lugar de muita visitação turística e dos moradores de João Pessoa também. Então, estamos valorizando e estimulando, mais uma vez, as quadrilhas juninas”, acrescenta.

Jandersson Lima, presidente da junina Fogueirinha, que ficou em primeiro lugar em 2024, explicou que será exposto um dos figurinos utilizados na edição passada. “Acho muito importante esse tipo de exposição porque contribui para mostrar um pouco da história da quadrilha. É a primeira vez que participamos de uma exposição e vai ser um momento diferente”, comenta. A Fogueirinha, fundada há 34 anos, é do bairro de Cruz das Armas.

Há 18 anos, Washington Senna atua como figurinista, cenógrafo, aderecista, faz parte do corpo de baile e também é um dos diretores da quadrilha junina Sanfona Branca, do bairro de Mangabeira. Ele explica que compõem a exposição dois casais completos de figurinos, um completo de dama, além de um banner da junina e um arco com uma bandeira de São João. “Acho essa exposição muito importante para a Sanfona Branca, por sermos uma junina de referência na Paraíba”, observa. A Sanfona Branca, que ficou em segundo lugar em 2024, completa 20 anos no mês de agosto.

A junina Lageiro Seco, terceira colocada no Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa no ano passado, tem uma longa história que já soma 78 anos, sendo considerada a quadrilha junina mais antiga do Brasil em atividade. Seu vice-presidente, Luciano Dantas, conta que a junina vai expor um figurino casal, dois de marcador, chapéus do Pré-Junino, além do andor dos santos e troféus.

“Para nós é de extrema importância a realização dessa exposição, pois conta um pouco sobre nosso ciclo, as correrias que antecedem a estreia, a beleza de ver tudo no palco, as lutas, as batalhas diárias que cada um de nós trava. Chega a emocionar”, completa. A Lageiro Seco foi fundada em 10 de março de 1947.