Instituto Cândida Vargas orienta mulheres sobre os cuidados com a alimentação nos primeiros meses de gravidez

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Instituto Cândida Vargas (ICV), que integra a rede hospitalar municipal, destaca a importância dos cuidados nutricionais durante os primeiros meses de gestação. A alimentação adequada nesse período é fundamental tanto para a saúde da mãe quanto para o desenvolvimento saudável do bebê.

De acordo com a coordenadora do setor de Nutrição do Instituto Cândida Vargas, a nutricionista Madeline Azevedo, desde o início da gestação a mulher deve adotar uma alimentação rica em nutrientes essenciais, que são fundamentais para o desenvolvimento fetal e para a saúde materna.

“É essencial que as gestantes aumentem a ingestão de nutrientes como ácido fólico, ferro, cálcio, ômega-3 e vitamina D. Esses nutrientes são fundamentais na formação do bebê, na prevenção de doenças e na manutenção da saúde da mãe. Além disso, é necessário manter uma dieta equilibrada, com variedade de frutas, legumes, proteínas magras, grãos integrais e gorduras saudáveis, além de garantir uma boa hidratação”, explicou a coordenadora.

A nutricionista também alerta para alguns alimentos que devem ser evitados durante a gestação, por oferecerem riscos à saúde da mãe e do bebê. Entre eles estão peixes com alto teor de mercúrio, carnes, ovos e peixes crus ou malcozidos, leite e derivados não pasteurizados, embutidos, cafeína em excesso e, principalmente, bebidas alcoólicas. Ela recomenda a evitar refrigerantes e alimentos ultraprocessados, que podem contribuir para o desenvolvimento de diabetes gestacional, hipertensão e ganho de peso excessivo.

A alimentação influencia diretamente o desenvolvimento do bebê em cada fase da gestação. No primeiro trimestre, é fundamental garantir nutrientes como ácido fólico, ferro, proteínas e vitaminas do complexo B, que são fundamentais para a formação do tubo neural, da placenta e dos órgãos principais do bebê. No segundo trimestre, cresce a necessidade de cálcio, vitamina D, ômega-3 e zinco, fundamentais para a formação dos ossos, músculos e desenvolvimento neurológico. Já no terceiro trimestre, o foco é manter uma boa ingestão de proteínas, gorduras saudáveis e ferro, que são essenciais para o ganho de peso fetal e a maturação dos órgãos.

“Gestantes que possuem condições específicas, como diabetes ou hipertensão, precisam de um acompanhamento nutricional ainda mais rigoroso. Nessas situações, fazemos um controle específico de carboidratos, redução de sódio e aumento de alimentos ricos em potássio, além de orientar sobre a frequência e qualidade das refeições”, reforçou Madeline Azevedo.

O acompanhamento nutricional no pré-natal é uma das prioridades do Instituto Cândida Vargas. O processo começa com uma avaliação individual, onde são considerados o histórico clínico, exames laboratoriais, hábitos alimentares e ganho de peso. A partir daí, é elaborado um planejamento alimentar personalizado, podendo incluir suplementação de nutrientes quando necessário. As pacientes também recebem orientações detalhadas sobre alimentação saudável tanto durante a gravidez quanto no pós-parto, com foco na recuperação da mãe, na cicatrização e na produção de leite materno.