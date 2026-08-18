Plano de Cícero prevê PM mais bem paga do Nordeste e desativação do Presídio do Roger

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Tornar a Polícia Militar da Paraíba a força de segurança mais bem remunerada do Nordeste e desativar o Presídio do Roger, em João Pessoa, são duas das principais propostas do plano de governo do candidato Cícero Lucena (MDB) para a área de segurança pública. As medidas foram detalhadas à CBN Paraíba por Thiago Lucena, um dos coordenadores do plano apresentado pela candidatura à Justiça Eleitoral, nesta segunda-feira (17).

“Não adianta falar em diminuir criminalidade sem valorizar o profissional”, afirmou Thiago Lucena ao defender a valorização dos policiais. Segundo ele, a proposta contempla policiais militares e civis, bombeiros e policiais penais.

A candidatura também promete promover os praças da Polícia Militar e garantir o pagamento de valores retroativos relacionados à carreira. Questionado sobre o impacto das medidas na folha de pagamento, Thiago não apresentou uma estimativa, mas afirmou que o governo precisará rever despesas para cumprir a promessa. “Se for preciso cortar na carne para cumprir a promessa de tornar a segurança a mais bem paga, isso será feito”, declarou.

Além da remuneração, o plano associa a política de segurança a medidas de prevenção à criminalidade, como polícia comunitária, iluminação pública e aplicação da metodologia CPTED, que utiliza o planejamento e o desenho dos espaços urbanos como instrumentos de prevenção.

Desativação do Roger

A desativação do Presídio do Roger é outra promessa apresentada no plano. A medida, porém, está condicionada à construção e estruturação de novas unidades, segundo o coordenador.

A candidatura prevê a conclusão e o aparelhamento do Complexo Penitenciário de Gurinhém e a criação de um modelo de “Complexo Penitenciário Produtivo”, inspirado em experiências de Santa Catarina. A ideia é permitir a instalação de atividades industriais próximas às unidades prisionais para oferecer trabalho aos detentos, com possibilidade de remição de pena e geração de recursos para a manutenção do sistema.

Thiago Lucena afirmou que a campanha pretende buscar recursos do Fundo Penitenciário Nacional para os novos projetos já no início de uma eventual gestão. Além do Roger, o plano prevê a desativação do complexo penitenciário de Mangabeira, em João Pessoa, e do Monte Santo, em Campina Grande.

Tecnologia e inovação

Na área de ciência, tecnologia e inovação, o plano prevê ampliar a participação da iniciativa privada no financiamento de startups e aproximar universidades de soluções para problemas do estado.

Uma das propostas é criar um programa de inovação aberta, inspirado em experiências de Recife, para que academia e sociedade civil apresentem soluções para demandas do poder público. A candidatura também defende uma atuação mais estratégica da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba e do fundo existente.

Entre os exemplos citados pelo coordenador está a utilização de realidade aumentada em pontos turísticos, como o Parque dos Dinossauros, em Sousa.

Educação

Na educação, o plano prevê um novo plano de cargos e carreira para os profissionais da área. O impacto financeiro, porém, ainda não foi estimado pela candidatura. Thiago Lucena afirmou que a proposta será discutida com as categorias e defendeu uma melhor gestão dos recursos disponíveis na educação.

A candidatura também promete ampliar para a rede estadual iniciativas adotadas em escolas municipais de João Pessoa, como salas equipadas com tecnologia e espaços Maker.

Entre as propostas estão ainda uma versão estadual do programa Pé-de-Meia para estudantes que não recebem o benefício federal e o chamado “Pix Tênis”, vinculado à frequência escolar.

Outra promessa é o Passe Livre Universal para estudantes da rede pública, incluindo alunos das redes municipal, estadual e do ensino superior. Segundo o coordenador, o custo estimado da medida ficaria entre R$ 20 milhões e R$ 25 milhões.

Saúde

Na saúde, o plano propõe descentralizar o atendimento e reduzir a concentração de serviços de média e alta complexidade em João Pessoa e Campina Grande. A candidatura prevê a criação de 16 policlínicas regionais e um sistema de SAMU Aéreo com quatro bases: João Pessoa, Campina Grande, Patos e Sousa.

Também está previsto um modelo de cofinanciamento per capita para os 223 municípios paraibanos. A proposta, segundo Thiago Lucena, busca ampliar a participação do governo estadual no custeio da atenção básica e reduzir a pressão sobre os grandes centros.

O plano ainda prevê a descentralização do atendimento oncológico e a conclusão de obras como o Hospital do Sertão, em Patos, e os Hospitais da Mulher de Sousa e Campina Grande.

Entrevistas sobre planos de Governo

A CBN Paraíba iniciou uma rodada de entrevistas com coordenadores dos planos de governo dos principais candidatos ao Governo da Paraíba.

A proposta é apresentar as promessas registradas na Justiça Eleitoral e questionar os responsáveis pelos documentos sobre como elas poderão ser executadas.



Além de Thiago Lucena, serão entrevistados os coordenadores dos planos de Efraim Filho (PL), nesta terça-feira (18), e de Lucas Ribeiro (PP) na quarta-feira (19).



Ouça a entrevista de Thiago Lucena na íntegra