Em entrega de novas viaturas, Cícero Lucena celebra união entre Governo do Estado e Prefeitura para melhorar qualidade de vida em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena participou, nesta terça-feira (3), da solenidade de entrega de 239 novos veículos para as Forças de Segurança da Paraíba. O evento, realizado pelo governador João Azevêdo, aconteceu no estacionamento do Estádio Almeidão, no bairro do Cristo Redentor. Na ocasião, o gestor celebrou a união entre Governo do Estado e Prefeitura, que traz investimentos importantes para a segurança pública e melhoria da qualidade de vida em João Pessoa.

“A união entre Governo do Estado e Prefeitura só traz benefícios para a população. João Pessoa está sendo um exemplo disso e nós queremos continuar avançando num item importante como a segurança pública, que é fundamental para os moradores e pessoas que visitam a nossa cidade. Nós estamos aqui para agradecer ao governador por mais esse gesto com a cidade de João Pessoa e com a Paraíba”, destacou o prefeito.

Do total de veículos que foram entregues, 200 serão destinados para a Polícia Militar, Polícia Civil e Secretarias de Estado da Administração Penitenciária e Segurança e Defesa Social; e 39 vão reforçar a frota do Corpo de Bombeiros nas atuações de situações de emergência e salvamento.

“Hoje, nós oferecemos uma segurança pública classificada pela CLP como a melhor do Norte-Nordeste, porque os resultados demonstram isso. Oferecemos boas condições de trabalho aos nossos servidores e isso é fruto de muito trabalho. Estes veículos darão mais condições para que possamos melhorar a qualidade da segurança pública na Paraíba”, falou o governador João Azevêdo.

Obra importante – Após a solenidade, o prefeito Cícero Lucena e o governador João Azevêdo fizeram uma vistoria às obras do Viaduto na BR-230 – que vai ligar o bairro de Água Fria à Rua Presidente Ranieri Mazilli, no Cristo Redentor. Também estiveram presentes o vice-governador Lucas Ribeiro, o vice-prefeito Leo Bezerra, e o deputado estadual João Gonçalves. A obra, que está em estágio avançado, está sendo realizada pelo Governo do Estado, com um custo de R$ 48 milhões.

“Viemos aqui com o governador visitar essa obra e estabelecer um cronograma para que ela possa ser entregue à população. A expectativa é que até março tenhamos uma etapa concluída e a Prefeitura de João Pessoa vai seguir fazendo as adequações necessárias entre os bairros para receber essa obra que será tão importante para a mobilidade urbana de toda essa região”, explicou Cícero Lucena.