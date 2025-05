Campinense e Treze confirmam presença com lojas oficiais no São João de Campina Grande 2025

A 42ª edição do São João de Campina Grande vai abrir, pelo segundo ano consecutivo, espaço para os clubes da Rainha da Borborema. O evento contará com as lojas oficiais de Campinense e Treze no Parque do Povo. Assim como no ano passado, os locais destinados às equipes devem ficar no túnel que liga o Quartel do Forró ao Parque Evaldo Cruz. O anúncio oficial será realizado nesta sexta-feira (30), dia da abertura da festa.

Lojas de Campinense e Treze no Parque do Povo, em 2024. (Foto: Erickson Nogueira / g1)

Em contato com a reportagem do Jornal da Paraíba, Felipe Félix, um dos responsáveis pela equipe de Marketing do Treze, confirmou que uma nova linha de produtos relacionada à temática junina vai compor o espaço destinado ao Galo no Parque do Povo, além dos itens que já são comercializados pelo clube. A proposta é repetir a campanha realizada em 2024, que apresentava detalhes característicos do Nordeste.

A assessoria do Campinense ainda não divulgou quais produtos estarão disponíveis para os torcedores; porém, assim como na última edição do São João de Campina Grande, o espaço destinado ao clube deve contar com camisas, bonés e acessórios que já são comercializados na loja oficial da Raposa, no Estádio Renatão. A expectativa é de que a taça do título da Copa do Nordeste de 2013, que fez sucesso entre os rubro-negros no ano passado, seja exposta mais uma vez.

