Conferência na França reúne artistas plásticas paraibanas enviadas pelo Governo do Estado para intercâmbio na Ensad de Limoges

As artistas plásticas paraibanas Rebeca Souza e Aurora Caballero participaram, nesta quinta-feira (22), de uma conferência na Escola Nacional Superior de Arte e Design (Ensad) de Limoges, na França, para falar sobre suas produções artísticas e sobre a residência cruzada em artes plásticas que estão realizando no local. O evento contou com a presença de diretores e professores da instituição francesa e também do secretário de Estado da Cultura da Paraíba, Pedro Santos.

O envio das artistas paraibanas para a França foi possível após uma parceria do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB), com a Ensad, escola de artes francesa fundada no século 19 que é reconhecida pela excelência acadêmica.

O intercâmbio em artes plásticas, por sinal, é uma das ações que marcam a participação paraibana na Temporada Cultural Brasil-França 2025, firmada pelos dois países para comemorar os 200 anos de relações diplomáticas entre as duas nações.

“Para nós é muito importante que haja esses espaços de troca. O Brasil tem grande experiência no campo das artes visuais, mas é sempre muito importante que possamos estabelecer diálogos com outras perspectivas técnicas, estéticas e artísticas. Espero que esse encontro se transforme numa oportunidade para pensarmos juntos projetos futuros”, destacou Pedro Santos.

O secretário lembrou que, no segundo semestre deste ano, quando for verão no Brasil, a Paraíba também vai receber artistas franceses para curso em terras paraibanas e aproveitou a oportunidade para convidar toda a comunidade da Ensad a visitar João Pessoa. “Quero deixar o convite para que vocês possam conhecer um pouco mais da Paraíba e de João Pessoa. Serão muito bem acolhidos no sol e na praia de nossa terra”, pontuou.

Entre as artistas plásticas paraibanas, a primeira a falar na conferência foi Rebeca Souza, que destacou sua trajetória de 12 anos de atuação nas artes plásticas. Natural de Campina Grande, ela explicou que tem especialização e mestrado em Artes Visuais e que trabalha como técnica em restauração de obras de arte.

Ao falar de seu trabalho artístico, ressaltou o diálogo com várias técnicas e se disse muito feliz com a sua presença na França. “Quero compartilhar com vocês durante essa residência cruzada um pouco do trabalho que venho desenvolvendo com desenhos, instalações, vídeos e esculturas”, resumiu.

Ela destacou também a riqueza que era conhecer os diversos ateliês do local, como os de porcelana, cerâmica, materiais têxteis, gravuras e desenvolvimento de esculturas. “Nós estamos em contato direto com artistas franceses que estão desenvolvendo seus próprios trabalhos, aprendendo sobre novos materiais e novas técnicas”, explicou.

Já Aurora Caballero, de João Pessoa, se identificou como uma “artista multidisciplinar” que tenta se relacionar com “uma variedade de linguagens e materiais” em seu trabalho. Ela se disse muito feliz por estar em Limoges e destacou o quão promissor são experiências como essa.

“É muito importante estar neste intercâmbio, estar em outro território, em outro país, em outro continente. É muito importante dialogar sobre o meu trabalho em outros espaços”, comemorou. “A arte é algo muito poderoso”, completou.

Aurora enumerou ainda alguns dos conhecimentos que vem acumulando nesse período. “Eu tenho investigado bastante o universo dos materiais têxteis, experimentando texturas e novas possibilidades com esses materiais. Tenho experimentado também técnicas de tingimento com materiais orgânicos. Enfim, tem sido um período de muito aprendizado e de muita troca com todas essas possibilidades e experimentações na escola”.

As duas artistas agradeceram à iniciativa do Governo do Estado, por buscar a parceria com a instituição de educação superior francesa, e também à Ensad pela acolhida. Elas agradeceram também ao Consulado Francês em Recife (PE), lembrando que foi a instituição que intermediou o diálogo entre Poder Público paraibano e a Ensad.