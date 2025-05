A Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e Desenvolvimento Social (Sedes), lançou, nesta sexta-feira (16), a campanha ‘Faça Bonito: proteja nossas crianças e adolescentes’. A iniciativa faz referência ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado no dia 18 de maio. O evento aconteceu no auditório da Uninassau.

Diego Tavares, secretário de Direitos Humanos e Cidadania, destacou o compromisso da gestão com as crianças e os adolescentes do município. “Venho trazer a mensagem do nosso prefeito Cícero Lucena, que pensa à frente. Falávamos sobre a Campanha e ele relatou que ficava feliz com a presença da política pública da criança e do adolescente em todas as secretarias. Mas ainda tem muito para ser feito. E como sempre digo, ninguém faz nada sozinho, por isso campanhas como esta nos fazem refletir no que podemos fazer a mais para que o futuro seja diferente”, ressaltou.

Norma Gouveia, secretária de Desenvolvimento Social, reforçou a responsabilidade, luta e defesa dessas crianças e adolescentes, que são caladas, sacrificadas e excluídas. “Essa rede toda, composta por autoridades aqui representadas para falar da luta contra um mal que está bem perto de nós, na nossa vizinhança, na nossa família, às vezes na nossa casa e quantas vezes nos calamos e nos obtivemos. Então, em nome da prefeitura e dessas pessoas, eu reforço o compromisso de permanecer nessa luta, agora e sempre”, afirmou.

Rihanna Mendes, de 17 anos, representou as crianças e adolescentes na abertura do evento. “Estamos todos aqui com um propósito que ecoa em cada um de nós. De reafirmar nosso propósito inabalável como a proteção de nossas crianças e adolescentes. Dia 18 de maio não é apenas um dia no calendário, é um marco de reflexão, de ação e de esperança. Na luta contra o abuso e à exploração sexual”, destacou.

A coordenadora executiva da Rede de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes da Paraíba (Redexi), Irene Marinheiro, relembrou os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a importância dos serviços atuarem juntos no combate ao abuso e exploração sexual. “O mais importante nisso tudo é que nós estamos trabalhando em parceria, várias parcerias, tanto o governo quanto a sociedade civil. Juntas nessa luta, não só hoje, pois já estamos no terceiro ano da campanha”, frisou.

Programação – Durante o mês de maio, serão promovidas atividades e intervenções em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de mobilizar e sensibilizar a população para o enfrentamento do abuso e exploração sexual infantil, além de divulgar os canais oficiais de denúncia.

A programação está disponível no link e conta com atividades como: roda de diálogo; panfletagem; plantio de mudas; visitas em escolas e instituições; flashmob; caminhada; mobilizações e palestras.

Parcerias – A campanha é desenvolvida pelas Secretarias de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e Desenvolvimento Social (Sedes), e conta com o apoio das Secretarias de Turismo (Setur), Educação e Cultura (Sedec), Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), além da Rede de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes da Paraíba (Redexi).

As ações contam também com a parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); Rede Margaridas Pró-Crianças e Adolescentes da Paraíba (Remar); Fundação Desenvolvimento da Criança e do Adolescente (Fundac); Governo do Estado da Paraíba; Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil da Paraíba (Fepeti), conselhos tutelares e Organizações da Sociedade Civil (OSCs).