Revista Prazeres da Mesa destaca o evento Mesa ao Vivo Paraíba, que atraiu os olhos do Brasil para a gastronomia paraibana — Governo da Paraíba

A edição 254 da revista Prazeres da Mesa destaca o Mesa ao Vivo Paraíba, evento que transformou João Pessoa e Bananeiras no epicentro da gastronomia brasileira entre os dias 3 e 5 de abril de 2025. Com o tema “Cozinha Paraibana: Criativa, Armorial e Afetiva”, o encontro reuniu chefs consagrados como Alex Atala, Rodrigo Oliveira, Dário Costa, Tassia Magalhães, Erick Jacquin e Ivo Faria, ao lado de grandes nomes da culinária paraibana como Onildo Rocha, Carlos Ribeiro, Batista, Cumpade João, Ana Rita Suassuna, Stênio Birth e Genaldo Cardoso — promovendo uma troca rica entre tradição e inovação, em uma celebração da cultura e da culinária nordestina.

Inspirado no Movimento Armorial de Ariano Suassuna, o evento elevou ingredientes populares à alta gastronomia, apresentando pratos como carne de sol, cuscuz de milho crioulo e rapadura em criações que emocionaram os mais de 3.000 participantes. Alex Atala surpreendeu com um menu que homenageou Suassuna e os sabores do Nordeste, enquanto Rodrigo Oliveira reforçou o papel social da gastronomia com receitas que valorizam pequenos produtores.

Os Jantares Magnos, realizados na Casa Roccia e no Estação Bananeiras, foram momentos de pura magia, com menus que harmonizaram tradição e inovação. O Farofa do Brasil foi um dos grandes destaques com a curadoria do SEBRAE, PAP (Programa do Artesanato Paraibano) que enalteceu a autenticidade paraibana através do artesanato que vai à mesa, da cachaça paraibana premiada e dos produtos da agricultura familiar, fortalecendo os saberes populares e a economia criativa local.

Rosália Lucas, secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba (Setde), destacou a importância do evento: “O Mesa ao Vivo Paraíba é um marco para o nosso estado, mostrando ao Brasil e ao mundo a força da nossa gastronomia e cultura. O Governo da Paraíba, na gestão João Azevêdo e Lucas Ribeiro, apoia iniciativas como essa, que movimentam o turismo, valorizam nossos produtores e colocam a Paraíba no mapa da gastronomia autoral e sustentável.”

Com mais de 1,5 milhão de visualizações nas redes sociais, o evento provou que a cozinha nordestina é sinônimo de resistência, identidade, futuro e apresentou a Paraíba como um dos destinos gastronômicos em destaque no Brasil. O evento teve correalização do Governo do Estado da Paraíba, através da Setde e patrocínio do Sebrae PB, Fecomércio PB, Senac, Instituto Federal da Paraíba, Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), ABIH PB (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Paraíba) e SEHA-JP (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa).

