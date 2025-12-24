Programa “Antes que Aconteça” é apresentado durante o Encontro de Mulheres do Agro na Expo Pocinhos — Governo da Paraíba

O Programa “Antes que Aconteça”, que tem por objetivo a prevenção aos casos de feminicídio, foi apresentado durante o Encontro de Mulheres do Agro, desenvolvido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), na programação da Expo Pocinhos 2025. A advogada e coordenadora do programa na Paraíba, a segunda-dama do estado, Camila Mariz, proferiu a palestra sobre o tema no Teatro Sebastião Vasconcelos.

Na apresentação, Camila Mariz exibiu um vídeo explicativo sobre o programa e as ações já implementadas no estado. Na Paraíba, já funcionam duas salas lilás, uma em João Pessoa e outra em Campina Grande, que são espaços de acolhimento às mulheres vítimas de violência. O programa foi idealizado pela senadora Daniella Ribeiro, que o coordena em nível nacional. Ele atua também por meios de parceria com outras políticas públicas de enfrentamento da violência contra a mulher, como as 21 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher e a Patrulha Maria da Penha, implantadas pelo Governo do Estado.

Camila Mariz também apresentou dados sobre violência contra a mulher, lembrando que a cada dia quatro mulheres são vítimas de feminicídio no país. Ao longo deste ano, 35 mulheres foram assassinadas na Paraíba e que todas elas não tinham medidas protetivas, ou seja, estavam mais vulneráveis aos agressores, geralmente, os seus próprios companheiros.

“São tantas as violências sofridas pelas mulheres. O combate à violência contra a mulher é uma luta de todos, homens e mulheres. Quem machuca uma mulher, machuca uma família e a sociedade inteira”, ressaltou Camila Mariz. Ela destacou, ainda, que o “Antes que Aconteça” não objetiva dividir homens e mulheres e realçou a importância de que homens se envolvam nessa luta. “Por isso é preciso discutir a violência contra a mulher em espaços considerados masculinos, como as feiras de agronegócio. É fundamental termos esses debates”, defendeu.

Camila Mariz apontou, ainda, que a educação é um dos caminhos para se prevenir casos de violência. Ela afirmou que é preciso formar cidadãos desde pequenos que respeitem as mulheres. E comentou que a partir do próximo ano, através de uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação, o programa chegará às escolas da Rede Estadual de Ensino, atingindo 200 mil estudantes.

A coordenadora do Programa “Antes que Aconteça” na Paraíba enfatizou, ainda, a necessidade de possibilitar às mulheres ferramentas para que possam capacitar mulheres e evitar, assim, que sofram violência econômica. Ela lembrou que muitas mulheres se tornam reféns economicamente dos companheiros e temem deixar a relação abusiva porque não terá como se sustentar e aos filhos. “Aí entra a importância do empreendedorismo feminino, com cursos e formações para dotar as mulheres de liberdade financeira. Que ela encontre meios de ter sua fonte de renda”, ponderou.

A assessora de Gestão Social e idealizadora do Projeto Encontro de Mulheres do Agro, Márcia Dornelles, também fez uma apresentação abordando o tema. Ela lembrou que a imensa maioria dos casos de violência contra a mulher ocorre dentro de casa. “Onde a mulher deveria se sentir protegida e essa violência não pode acontecer”, disse. Ela fez um agradecimento especial a todas as mulheres que lutaram ao longo da história pelos direitos femininos. “A gente precisa acolher, escutar e não julgar as melhores vítimas de violência”, afirmou. E acrescentou que “lugar de mulher é realmente onde ela quiser, mas é preciso garantir que ela possa estar em qualquer lugar sem sofrer violência, com segurança”.

O vice-prefeito de Pocinhos, Sóstenes Murilo, representou a prefeita Eliane Galdino na palestra. Ele destacou a necessidade de se abordar a temática da violência contra a mulher em todos os espaços e que toda a sociedade precisa se envolver para evitar novos casos de feminicídio e de outros tipos de violências. “Eu quero dizer que a cidade de Pocinhos está envolvida nessa luta em defesa da mulher”, complementou.

A secretária de Agricultura e Meio Ambiente e Gestora do Departamento da Mulher e Diversidade Humana da Prefeitura de Pocinhos, Valéria Andrade, enfatizou os desafios que as mulheres enfrentam no dia a dia e que o combate à violência requer toda a atenção e participação das pessoas. Ela ressaltou a importância do Programa “Antes que Aconteça” e do Projeto “Encontro de Mulheres do Agro” como ambientes de conquistas das mulheres.

Em seguida, Valéria Andrade apresentou um áudio da prefeita Eliane Galdino reafirmando o compromisso da Prefeitura de Pocinhos em propiciar uma sociedade onde as mulheres tenham oportunidades de viver e crescer sem medo e que o combate à violência contra a mulher requer um trabalho constante. Ela parabenizou a advogada Camila Mariz pelo trabalho à frente do Programa “Antes que Aconteça” e pontuou que pretende implementar uma Secretaria da Mulher no município até o final do seu mandato.



Sobre a Expo Pocinhos 2025 – A programação da Expo Pocinhos 2025 ocorre até este sábado (20), no município de Pocinhos. O evento, que encerra o Circuito Paraíba Agronegócios, que realizou mais de 60 feiras e exposições em toda a Paraíba, conta com mostra de animais, concurso leiteiro, julgamento de raças, feira de artesanato e apresentações culturais. A abertura oficial do evento ocorreu à noite, feita pela prefeita Eliane Galdino e com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino.

Eliane Galdino destacou a importância da Expo Pocinhos 2025 para a ovinocaprinocultura da região e para a economia do município. Ela relatou que a intenção é tornar a exposição como parte integrante do calendário anual de eventos do município.

A Expo Pocinhos é uma realização da Prefeitura Municipal de Pocinhos, com o apoio do Governo da Paraíba, por meio da Sedap-PB, do Sebrae-PB, Banco do Nordeste e da Associação Paraibana de Criadores de Caprinos e Ovinos (Appaco) também são parceiros do evento.