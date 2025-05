Final da Kings League Brazil será entre Dendele e Fúria: decisão acontece no Allianz Parque

A grande final da Kings League Brazil 2025 já está definida e promete ser um espetáculo: Dendele FC e Fúria FC se enfrentarão na decisão pelo título da primeira edição brasileira da liga criada por Gerard Piqué. O duelo decisivo será realizado no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 18 de maio de 2025, com transmissão ao vivo pelas plataformas digitais da liga.

Dendele FC x Fúria FC: a grande decisão

De um lado, o Dendele FC chega à final com uma campanha sólida e repleta de talento. Comandado por influenciadores carismáticos e jogadores habilidosos, o time mostrou força tanto no ataque quanto na defesa. A vaga na final veio após uma semifinal intensa, onde o Dendele demonstrou maturidade tática e um ótimo entrosamento em campo.

Do outro lado, a Fúria FC, conhecida pela sua ligação com o universo dos eSports, também mostrou porque era uma das favoritas ao título. Com um elenco equilibrado e uma torcida fiel, a equipe venceu sua semifinal com autoridade e chega embalada para disputar o troféu no gramado do Allianz Parque.

Show dentro e fora de campo

A final da Kings League Brazil não será apenas uma partida de futebol, mas um verdadeiro espetáculo. Além do jogo decisivo, o evento contará com shows musicais, presença de grandes nomes do entretenimento, influenciadores e ex-jogadores que ajudaram a popularizar a competição.

A organização promete uma estrutura grandiosa, digna das finais da Kings League na Europa, com telões interativos, efeitos visuais, e o tradicional “dado do gol duplo” que pode virar o placar a qualquer instante.

Ingressos e transmissão

Os ingressos estão à venda pela internet e a expectativa é de casa cheia no Allianz Parque. Para quem não conseguir comparecer presencialmente, a final será transmitida ao vivo e gratuitamente no YouTube da Kings League Brazil e em suas redes sociais.

Com dois gigantes do torneio frente a frente, Dendele FC e Fúria FC prometem protagonizar uma das partidas mais emocionantes do futebol alternativo brasileiro.

Prepare-se para um domingo de pura emoção! A final da Kings League Brazil será histórica.

Playoffs da Kings League Brazil definidos: confira os confrontos após a nona rodada eletrizante

São Paulo, 05 de maio de 2025 – A fase de grupos da Kings League Brazil chegou ao fim com uma rodada repleta de emoção, golaços e viradas históricas. A Fúria FC, com mais uma atuação dominante, garantiu a liderança da competição e a primeira vaga brasileira no Mundial de Clubes da Kings League, que será realizado em junho na França.

Além da Fúria, os sete melhores colocados da fase classificatória carimbaram presença nos playoffs. O grande destaque ficou com o Dendele FC, que protagonizou o jogo mais dramático da rodada e garantiu a última vaga nos pênaltis, com gol salvador de Romarinho nos acréscimos.

Confrontos das quartas de final da Kings League Brazil – 09 de maio:

G3X FC x Dendele FC

Nyvelados x Fluxo FC

Desimpedidos Goti x Capim FC

Fluxo FC x Fúria FC (jogo extra por liderança)

As partidas serão eliminatórias, e os vencedores avançam para as semifinais, valendo não apenas a chance do título nacional, mas também uma vaga no mundial em Paris. A grande decisão está marcada para o dia 18 de maio no Allianz Parque, com expectativa de casa cheia – mais de 16 mil ingressos já foram vendidos.

Destaques da 9ª rodada:

Fúria FC 5 x 2 Fluxo FC

Com show do artilheiro Leleti, a Fúria não deu chances ao Fluxo e assegurou o topo da tabela com autoridade.

Funkbol Clube 10 x 9 Loud SC

No jogo mais movimentado da história da Kings League, o Funkbol venceu com Betão inspirado e participação surpreendente do presidente Coringa.

Capim FC 2 x 5 Desimpedidos Goti

João Pedro brilhou mais uma vez e garantiu os 3 pontos para os Desimpedidos, que vão com moral para o mata-mata.

G3X FC 4 x 5 Nyvelados

Vitória importante dos Nyvelados, que fecham a fase de grupos em terceiro e encaram o Fluxo nos playoffs.

Dendele FC 4 (4) x (3) 4 FC Real Elite

Jogo épico! O Dendele empatou com gol nos acréscimos e venceu nos shootouts, eliminando o Real Elite e garantindo a última vaga.

Ingressos para a grande final

A decisão da Kings League Brazil será no dia 18 de maio, no Allianz Parque. Os ingressos estão quase esgotados e podem ser adquiridos pelo site kingsleague.pro.

A Kings League é uma criação do ex-jogador Gerard Piqué e se consolidou como fenômeno global, unindo futebol, entretenimento e influenciadores digitais em uma nova forma de viver o esporte.

Kings League Brasil: Tudo sobre a 9ª rodada, jogos decisivos e onde assistir ao vivo

A Kings League Brasil entra em sua reta final nesta segunda-feira (5), com a realização da 9ª e última rodada da primeira fase. A competição, que conquistou o público com seu formato dinâmico e presença de influenciadores e ex-jogadores, terá cinco partidas decisivas disputadas na Arena Kings League, em Guarulhos (SP), definindo os classificados e eliminados para a fase mata-mata.

Com início às 17h (horário de Brasília), a rodada promete fortes emoções. A equipe da Furia FC, comandada pelo streamer Cerol, lidera com folga com 22 pontos e é a única invicta. Logo atrás, o G3X, time presidido por Gaules, soma 21 pontos e enfrenta o terceiro colocado, Nyvelados, presidido por Bruno PlayHard, em um confronto direto que vale a vice-liderança da tabela e pode até embolar a liderança.

Jogos da 9ª rodada – Segunda-feira (5 de maio) Kings League Brazil

Fluxo x Furia – 17h

– 17h Funkbol x Loud – 18h

– 18h Capim x Desimpedidos – 19h

– 19h G3X x Nyvelados – 20h

– 20h Dendele x Real Elite – 21h

Onde assistir ao vivo?

Todos os jogos terão transmissão ao vivo nos canais oficiais da Kings League Brasil e na CazéTV no YouTube, além de atualizações em tempo real no portal NSC Total.

Data: Segunda-feira, 5 de maio de 2025

Segunda-feira, 5 de maio de 2025 Horário: A partir das 17h (de Brasília)

A partir das 17h (de Brasília) Local: Arena Kings League Brasil, Guarulhos (SP)

Arena Kings League Brasil, Guarulhos (SP) Transmissão: Kings League Brasil e CazéTV (YouTube)

Classificação atual da Kings League Brasil (antes da 9ª rodada):

Furia FC – 22 pontos G3X – 21 pontos Nyvelados – 19 pontos Desimpedidos – 16 pontos Capim FC – 15 pontos Fluxo – 14 pontos Dendele FC – 13 pontos Real Elite – 10 pontos Loud Sports Club – 9 pontos Funkbol – 7 pontos

O que está em jogo?

A rodada final definirá os oito times que avançam ao mata-mata e os dois eliminados da competição. Equipes como Real Elite, Loud e Funkbol ainda sonham com a vaga, mas dependem de suas vitórias e tropeços de adversários diretos. O time Funkbol, por exemplo, precisa vencer a Loud e torcer por uma combinação de resultados para entrar no G-8.

Destaques da rodada:

G3X x Nyvelados: duelo direto que pode mudar o topo da tabela;

duelo direto que pode mudar o topo da tabela; Capim x Desimpedidos: confronto entre dois clubes que vêm crescendo e podem surpreender nos playoffs;

confronto entre dois clubes que vêm crescendo e podem surpreender nos playoffs; Funkbol x Loud: jogo de vida ou morte para os dois clubes que estão fora da zona de classificação.

A Kings League Brasil mantém o alto nível de entretenimento e engajamento do público, com partidas rápidas, regras inovadoras e personalidades conhecidas do esporte e do universo digital. A reta final promete muita emoção e surpresas até o apito final.

