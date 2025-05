Conheça Márcio Fernandes, novo técnico do Botafogo-PB

O Botafogo-PB agiu rápido e anunciou o seu novo treinador para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Márcio Fernandes, de 63 anos, que vai para a sua segunda passagem pelo futebol paraibano e a primeira no Belo.

Márcio Fernandes. Jorge Luís Totti/Paysandu

Ex-jogador de futebol, Márcio Fernandes, que é natural de Santos, fez parte do elenco campeão paulista de 1978. Foi com esse time que foi cunhada a expressão “Meninos da Vila” pela primeira vez. Como atleta, Márcio Fernandes ainda atuou no Botafogo-SP e Paysandu, dentre outros clubes.

A carreira como treinador profissional começou em 2002 no Sãocarlense. O primeiro título veio como Jabaquara, de São Paulo, após conquistar o Campeonato Paulista Segunda Divisão B3. Foi técnico de uma série de clubes, dentre os quais: Brasiliense, Paysandu, Vila Nova, Guarani, ABC, Joinville, Remo e outros.

Em 2020, desembarcou pela primeira vez no futebol paraibano. Chegou no decorrer da Série C do Campeonato Braisleiro para defender o Treze. Acabou sendo o treinador que encerrou campanha de rebaixamento do Galo. O empate por 1 a 1 com o Botafogo-PB, seu atual clube agora, sacramento a queda do Treze.

Apósa o rebaixamento, no entanto, Márcio Fernandes foi contratado pelo Vila Nova para disputar o quadrangular do acesso daquela competição após a demissão de Bolívar do Tigre. Acabou subindo de divisão e conquistando o título do torneio, sendo campeão e rebaixado da mesma competição como treinador.

Tem dois acessos para a Série B do Campeonato Brasileiro, ambos com o Vila Nova, e 2015 e 2020. O técnico é esperado nesta terça-feira na Maravilha do Contorno para começar os trabalhos pelo Belo.

