Prefeitura inicia nesta quarta-feira curso de formação para aprovados no concurso para agente de mobilidade

06/05/2025 |

19:00 |

149

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) inicia, nesta quarta-feira (7), o curso de formação para os aprovados no concurso público de agente de mobilidade. A aula inaugural vai acontecer no auditório da própria Semob-JP, a partir das 14h, e contará com a presença do prefeito Cícero Lucena, do superintendente de Mobilidade, Marcílio do HBE, e diretores do órgão.

Nesta turma, serão formados para o serviço de policiamento de trânsito e fiscalização de transportes os primeiros 50 aprovados, de um total de 100. Conforme dispõe a Portaria nº 966/2022 da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), após o curso de formação, que consta de 200 horas/aula, o grupo estará apto ao trabalho de campo, atuando na segurança viária, bem como na fluidez do tráfego de veículos. A previsão é que os outros 50 aprovados no concurso sejam chamados para o curso ainda este ano.

Marcílio do HBE, gestor de mobilidade de João Pessoa, destacou a importância da aula inaugural, que representa a última etapa do processo seletivo. “É com muita satisfação que iniciaremos esta última etapa do nosso concurso para agente de mobilidade, tão esperada pelos aprovados. As aulas serão ministradas por profissionais do nosso quadro funcional e outros com reconhecida e larga experiência em matéria de trânsito e transportes, para uma formação de excelência”, afirmou.