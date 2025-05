Hospital de Catolé do Rocha realiza mais de 400 atendimentos e 20 cirurgias no final de semana — Governo da Paraíba

O plantão do final de semana no Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, em Catolé do Rocha, ficou marcado pela realização de 401 atendimentos e 20 cirurgias sendo 16 delas eletivas, três partos cesarianos e uma curetagem. Foram 143 atendimentos na sexta-feira (2), outros 136 no plantão do sábado (3) e mais 122 no domingo (4).

Neste período o hospital ainda realizou 408 exames laboratoriais, 53 exames de Raios-X e 38 tomografias. Durante o plantão, 37 pessoas precisaram ser internadas após avaliação médica por causas diversas, entre as quais, abscesso, arritmia cardíaca, Acidente Vascular Cerebral (AVC), hipotenção, hipertensão, infecção do trato urinário, pneumonia e obstrução intestinal.

As cirurgias realizadas foram de laqueadura (cirurgia que consiste em cortar ou amarrar as tubas uterinas), cerclagem uterina (procedimento cirúrgico que consiste em suturar o colo do útero para reforçá-lo e evitar que ele se abra prematuramente durante a gravidez), hernioplastia (reparação de hérnias na parede abdominal), histerectomia (remoção do útero), colecistectomia (remoção da vesícula biliar), fratura de tornozelo de clavícula e fixação de tíbia e fíbula, além de uma apendicectomia (remoção do apêndice) e uma laparotomia exploratória (cirurgia abdominal que consiste em abrir a cavidade abdominal para examinar e diagnosticar possíveis problemas ou lesões).

Durante o plantão, o motivo de maior procura pelo serviço foi de pessoas se queixando de dores com 64 casos, seguido de pacientes para aplicação de medicação própria com 46 registros e de 22 ocorrências de cefaleia. Mas o hospital atendeu ainda, entre outras demandas, 19 pessoas com diarreia, 14 pessoas com dorsalgia, 13 com infecção, 12 com lombalgia, e ainda cinco vítimas de sinistros de trânsito sendo três com moto, uma com automóvel e um atropelamento.

No ambulatório médico o hospital realizou ainda dez avaliações ortopédicas, cinco cirúrgicas, três avaliações de exames, duas avaliações cirúrgicas e outras duas obstétricas.