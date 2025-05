Cultura da Paraíba confirma pelo terceiro ano seguido investimentos para o movimento junino paraibano — Governo da Paraíba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB), reafirmou na manhã desta quarta-feira (30) o compromisso com o setor de quadrilhas juninas da Paraíba para o ano de 2025. Em reunião realizada na sede da Secult-PB, com representantes da Federação das Entidades de Quadrilha Junina da Paraíba (Fequajune-PB), ficou definido um investimento de quase R$ 3 milhões a ser destinado para três frentes de atuações diferentes.

A parceria entre Secult-PB e Fequajune-PB foi iniciada de forma mais sistemática em 2023 e desde então os investimentos se tornaram maiores e mais diversos. Por exemplo, este vai ser o terceiro ano consecutivo em que o Estado vai realizar repasses financeiros para o Concurso Paraíba Junino e a segunda vez que vai realizar o edital Paraíba Junina, realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) de Fomento à Cultura.

Como novidade para este ano, ademais, vai ser a realização, em parceria com o Instituto Federal da Paraíba (IFPB), do Curso Técnico em Produção Cultural para Agentes de Quadrilhas Juninas. O investimento vai ser na casa dos R$ 700 mil e tem a missão de qualificar gestores culturais para atuarem especificamente na relação com as quadrilhas.

O secretário de Estado da Cultura da Paraíba, Pedro Santos, classificou as quadrilhas juninas paraibanas como o “movimento cultural mais bem organizado do estado” e, diante da importância dessa mobilização, reforçou o compromisso do Governo com elas.

“O governador João Azevêdo sempre teve um olhar sensível para o movimento e isso não seria diferente em 2025. Estamos injetando quase R$ 3 milhões no setor e isso ratifica a valorização que damos às nossas tradições”, destacou o secretário.

Durante o encontro, o presidente da Fequajune-PB, Genilson Félix, enfatizou a relação dialogada que existia entre a entidade e a gestão pública estadual e agradeceu fortemente pela parceria que segundo ele “tem dado muito certo”.

Ele pontuou ainda tudo o que representa essas iniciativas da Secult-PB para as quadrilhas juninas. “A gente fica muito feliz com ações que permitem o engrandecimento e a valorização do movimento junino. No mais, o São João está pertinho e a gente tem certeza que mais uma vez vai realizar um grande festejo na Paraíba”, resumiu.

Prêmio Paraíba Junina – Em 2025, acontece a segunda edição do Prêmio Paraíba Junina, iniciativa do Governo do Estado que se utiliza de recursos da Pnab para fortalecer e proteger quadrilhas juninas de competição e comunitárias.

Vai ser investido neste ano R$ 1.355.000 na premiação, sendo que vão ser beneficiadas 70 quadrilhas de competição com 15 mil cada e 61 quadrilhas comunitárias com R$ 5 mil cada. As inscrições já estão abertas e seguem até 5 de maio.

Na categoria A, de competição, podem se inscrever as associações que comprovem existência há no mínimo dois anos e que tenham participado em uma das etapas regionais do 21º Concurso Paraíba Junino, organizado pela Federação das Entidades das Quadrilhas Juninas da Paraíba em 2024.

Já para a categoria B, comunitária, podem se inscrever quadrilhas juninas infantis, escolares e de bairro que comprovem existência há pelo menos dois anos.