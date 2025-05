‘Homem com H’, biografia de Ney Matogrosso, estreia nos cinemas da Paraíba

Foto/Divulgação. Silvio Osias

O filme “Homem com H”, cinebiografia do cantor Ney Matogrosso, estreia nesta quinta-feira (1º) nos cinemas da Paraíba. Além desta produção, também estreiam “Thunderbolts*”, novo filme da Marvel; “Screamboat: terror a bordo”; e “Amor bandido”.

Homem com H

Dirigido e roteirizado por Esmir Filho, “Homem com H” é baseado no livro “Ney Matogrosso: a biografia”, escrito por Julio Maria, e retrata a carreira do cantor Ney Matogrosso, destacando sua vida pessoal e carreira. O filme acompanha as diferentes fases da carreira do cantor, interpretado por Jesuíta Barbosa, desde a sua infância, passando pela adolescência até a vida adulta. O longa é uma jornada através do tempo que mostra um jovem de origem humilde que enfrenta preconceitos e se torna um dos artistas mais influentes da música brasileira.

Onde assistir “Homem com H”

Cinépolis Manaíra Shopping – João Pessoa

Cinépolis Mangabeira Shopping – João Pessoa

Cinesercla Tambiá Shopping – João Pessoa

Centerplex Mag Shopping – João Pessoa

Cinesercla Partage Shopping – Campina Grande

Thunderbolts*

No novo filme da Marvel, “Thunderbolts*”, uma equipe de anti-heróis é recrutada para uma missão perigosa. O desajustado grupo de rejeitados é pego em uma armadilha montada pela diretora da CIA Valentina Allegra, e obrigado a embarcar em um plano ofensivo que acaba colocando os integrantes em confronto com seus maiores traumas e cicatrizes do passado.

Onde assistir “Thunderbolts*”

Cinépolis Manaíra Shopping – João Pessoa

Cinépolis Mangabeira Shopping – João Pessoa

Cinesercla Tambiá Shopping – João Pessoa

Centerplex Mag Shopping – João Pessoa

Cinesercla Partage Shopping – Campina Grande

Cineguedes Guedes Shopping – Patos

Cinemaxxi Cidade Luz – Guarabira

CineRT – Remígio

Screamboat: terror a bordo

Nessa adaptação comédia e terror de “Steamboat Willie”, primeiro filme do personagem Mickey Mouse, que entrou em domínio público em 2024, o gore e o horror se misturam em alto-mar quando o rato mais famoso da cultura pop revela seu lado mais sombrio. Durante a última travessia de uma balsa noturna em Nova York, passageiros e tripulantes se veem presos em uma luta desesperada pela sobrevivência. Com as águas escuras ao redor impedindo qualquer fuga, todos a bordo precisam enfrentar uma criatura sanguinária que transforma o passeio turístico em um pesadelo.

Onde assistir “Screamboat: terror a bordo”

Cinépolis Manaíra Shopping – João Pessoa

Cinesercla Tambiá Shopping – João Pessoa

Amor bandido

Em “Amor bandido”, o vencedor do Oscar Ke Huy Quan vive Marvin Gable, um corretor de imóveis que tenta deixar seu passado sombrio para trás enquanto vive uma vida tranquila na cidade de Milwaukee. Porém, ele recebe uma mensagem de sua ex-parceira de crime, Rose (Ariana DeBose), que ele achava que estava morta. Agora, Marvin precisa embarcar novamente em uma missão que envolve os assassinos mais perigosos e os fantasmas de seu passado.

Onde assistir “Amor bandido”