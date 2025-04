Assistência Farmacêutica de João Pessoa passa a funcionar em novo prédio em maio e fecha para balanço nesta quarta (30) — Governo da Paraíba

A Assistência Farmacêutica da Paraíba vai suspender o atendimento à população, nesta quarta-feira (30); e retorna normalmente no dia 5 de maio (segunda-feira), devido ao feriado do Dia do Trabalhador (1º de maio) e do ponto facultativo da sexta-feira (2). No retorno, a Farmácia Especializada da Paraíba (antigo Cedmex) passará a atender o público em novo endereço, localizado na Rua Borja Peregrino, 181 – Centro, João Pessoa.

A suspensão do atendimento ao público é realizada sempre no último dia útil de cada mês para realização do balanço mensal no estoque de medicamentos e a verificação da necessidade de novos pedidos. Entretanto, devido ao feriadão, na segunda-feira (5), primeiro dia útil de maio, a Farmácia Especializada da Paraíba (antigo Cedmex) vai atender a população, excepcionalmente, com o horário especial estendido das 7h às 17h, com entrega de fichas até as 16h – sem fechamento durante o horário de almoço.

A partir da segunda-feira (5) a Farmácia Especializada da Paraíba (antigo Cedmex), em seu novo endereço, vai abrigar outras farmácias dentro do mesmo complexo, incluindo o Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) para prestação judiciária e a Farmácia Especializada para transplantados e pessoas com doença renal crônica. O funcionamento de todos esses serviços no mesmo endereço vai facilitar o acesso dos pacientes a medicamentos e a assistência farmacêutica especializada.

A gerente executiva de Assistência Farmacêutica, Wênia Brito, explicou que o atendimento da assistência farmacêutica, em uma única estrutura física, trará benefícios à população, pois possibilita mais conforto, maior agilidade e comodidade aos usuários.

“A mudança para o novo endereço proporciona à população um espaço mais acolhedor, todo climatizado e mais amplo para os usuários que necessitam dos medicamentos de alto custo, além de otimizar a distribuição dos estoques, pois agora passam a ser centralizados em uma única estrutura”, ressalta a gerente.

A Farmácia Especializada da Paraíba (antigo Cedmex) e NAF seguirão com os mesmos contatos telefônicos que não funcionam como WhatsApp, dessa forma, a população deve ligar diretamente e falar com os atendentes para o caso de dúvidas e informações nos números (83) 99114-0673 e (83) 99118-8691, já o NAF atende pelo (83) 99185-2657.

A Farmácia Especializada da Paraíba (antigo Cedmex) vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – com entrega de fichas até as 15h – sem fechamento durante o horário de almoço, assim como a Farmácia Especializada para transplantados e pessoas com Doença Renal Crônica. Em relação ao horário de funcionamento do NAF para prestação judiciária, o atendimento continuará funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Outra opção da população para ter acesso às informações sobre os serviços de assistência farmacêutica, é a consulta ao Portal da Cidadania que dispõe de todas as informações necessárias, bem como a documentação para que o cidadão possa obter os medicamentos. Essas informações constam nos guias informativos e podem ser acessadas por qualquer pessoa (https://novo.portaldacidadania.pb.gov.br/saude/cedmex/documentos-por-patologia-para-obter-medicamentos). O cidadão também pode ir pessoalmente à Farmácia Especializada da Paraíba e ser atendido pelo Serviço Social.