Escolas da Rede Municipal realizam atividades que desenvolvem criatividade e raciocínio lógico

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), está realizando nas unidades da Rede Municipal de Ensino uma ação que une inovação, criatividade e protagonismo estudantil. Os alunos estão participando da Celebração de Robótica, utilizando os kits da First® Lego® League (FLL) das edições ‘Explore Masterpiece’ e ‘Challenge Superpowered’. A ação desta terça-feira (29) aconteceu na Escola Municipal Antônio Santos Coelho Neto, na Penha, após o prefeito Cícero Lucena fazer a entrega da requalificação da unidade.

Os alunos estão trabalhando com uma programação voltada à ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática — a chamada abordagem STEAM.

As escolas com turmas do Ensino Fundamental I estão trabalhando a edição ‘Explore Masterpiece’, que conecta arte e tecnologia, desafiando as crianças a imaginarem novas formas de criar e comunicar a arte no mundo atual.

Um grupo de alunas do 4º ano formado por Laysa Maria, Sophia Silva, Jamilly Vitória e Yasmin Gomes usou a imaginação e criou, no tapete Masterpiece, um cenário que retratou um ‘hobby’ como cantar, dançar e assistir filme, tudo com peças e programações da Lego.

“A gente montou, eu e minha equipe, algo que gostamos de fazer. E esse momento montando o Lego é muito especial, é muito legal. É muito legal também trabalhar com tecnologia, montar projetos, cidades. Tivemos uma boa ideia de inventar um projeto como esse que a gente fez. Ficamos até impressionadas com o que criamos”, disse a aluna Layse Maria.

Já as escolas com turmas do Ensino Fundamental II mergulharam na edição ‘Challenge Superpowered’, focada em soluções energéticas sustentáveis, propondo investigações sobre como a energia é gerada, distribuída, armazenada e utilizada.

Nas unidades que atendem as duas etapas de ensino, a ornamentação escolar contempla ambas as temáticas, refletindo a diversidade e o potencial criativo dos estudantes. Durante a celebração, as escolas transformam seus ambientes em verdadeiros laboratórios interativos de inovação, com exposições, apresentações, painéis temáticos e atividades práticas desenvolvidas pelos próprios alunos.

“Quando a gente fala sobre o uso da tecnologia na educação, falamos sobre atrair as crianças, onde elas acabam se envolvendo. A gente fala também que estamos em uma sociedade digital. Então, não estamos só alfabetizando, preparando crianças para falarem bem, se apresentarem, mas também para entenderem sobre o uso da tecnologia e como utilizá-la em meio à sua sociedade. O uso da tecnologia na educação é algo essencial e primordial no século que estamos”, explicou a monitora de tecnologia, Maria Olga Zacchi.

A inciativa visa fomentar o uso da robótica como ferramenta pedagógica no ambiente escolar, incentivando a participação ativa dos estudantes, o trabalho em equipe, o raciocínio lógico e a criatividade.

A Celebração também visa valorizar os recursos tecnológicos disponíveis nas escolas da Rede, além de fortalecer o vínculo entre a comunidade escolar e a sociedade, abrindo as portas das unidades para que famílias e visitantes conheçam de perto o que vem sendo construído com dedicação e entusiasmo.

A secretária de Educação, América Castro, destacou que, “trazendo a tecnologia para dentro da Rede somos um facilitador para que nossos meninos melhorem na aprendizagem. Isso incentiva a permanecer na escola, justamente por estarmos transformando as nossas escolas em uma escola atrativa, trazendo a tecnologia, a Lego®, a sala Google, o Espaço Maker, esse espaço criativo, que faz com que nossos professores e alunos se sintam mais acolhidos dentro das nossas unidades. Se depender de nós, que fazemos a Secretaria de Educação de João Pessoa, nossos estudantes da Rede vão longe com nossa robótica educacional”, afirmou.

Para Kaio Vitor da Silva Cunha, chefe da Divisão de Robótica e Cultura Maker da Sedec, a Celebração representa mais do que um evento pontual. “A Celebração de Robótica mostra que nossas escolas estão prontas para dialogar com o futuro. Cada projeto, cada construção, cada ideia compartilhada pelos estudantes reforça o papel transformador da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem”, disse.

“A robótica educacional vai além do uso de kits. Ela desenvolve nos alunos as habilidades necessárias para a sua vida cotidiana, escolar e futuro profissional. São habilidades como o trabalho em equipe, a argumentação lógica, o pensamento crítico, dentre outras que são demandadas no presente e no futuro próximo”, destacou Elisson Abreu Dutra, diretor do Departamento de Informática Escolar da Sedec.