ADOLESCENTE DO NUCA DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ SERÁ O REPRESENTANTE DO RN NO CCAJ DO SELO UNICEF

O adolescente Gleydson Brito, membro do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA) de São José do Seridó, terá seu nome indicado como representante do Rio Grande do Norte no Conselho Consultivo de Adolescentes e Jovens do Brasil, vinculado ao UNICEF BRASIL.





O ex-representante Willian Figueiredo, do município de Bodó – RN, encerrará sua participação no Conselho e indicará Gleydson, considerando a relevância de suas contribuições no NUCA de São José do Seridó, inclusive com destaque no Instagram @unicefbrasil.





Após a indicação, o UNICEF formalizará o convite ao adolescente de São José do Seridó, que pretende aceitar a posição, mediante autorização de sua avó, Rosenilda Almeida.





Esta é a primeira vez que o município de São José do Seridó terá um representante estadual em um Conselho Nacional associado ao UNICEF BRASIL.





Com representantes de todos os estados brasileiros, o Conselho apoia o UNICEF na definição de estratégias para os direitos de crianças e adolescentes no Brasil.





O órgão foi criado para promover o diálogo direto com adolescentes e jovens, reconhecendo a importância de suas vozes e conhecimentos, além disso, serve como mecanismo de fomento à participação cidadã.





Coordenado pelo Programa de Adolescentes, os conselheiros se reúnem mensalmente para apoiar reflexões, desenhos de estratégias e ações institucionais, bem como o engajamento de coletivos, redes e grupos de adolescentes em todo o Brasil.