Hospital de Patos avança na reforma e ampliação do Pronto Socorro com nova área para pacientes graves — Governo da Paraíba

O Pronto Socorro do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC), em Patos, ganhou nesta quarta-feira (23) uma nova área que dará suporte aos pacientes graves. O espaço dispõe de três leitos, podendo receber pacientes para diálise, hemotransfusão, que necessitem de monitoramento e observação cardíaca continua, compatível com o atendimento de traumas leves e de outros quadros que inspiram cuidado imediatos/intermediários.

Essa área integra o projeto de reforma, ampliação e otimização dos espaços do Pronto Socorro da unidade que começou no final do ano passado com a reestruturação da Área Vermelha, hoje, Área de Estabilização, depois veio a implantação da nova Sala de Procedimentos e pequenas cirurgias e, no início deste ano, foi feita a implantação de um novo Consultório Médico destinado a receber os pacientes da porta de entrada, advindo de urgências e emergências externas.

Com esse novo espaço, explica o coordenador do Pronto-Socorro, Allan Martins, o hospital, que integra a rede hospitalar do Estado, passa a contar não apenas com uma, mas com duas áreas para atender o paciente gravemente enfermo e crítico. “Já tínhamos uma área vermelha com quatro leitos, que hoje se volta apenas para uma área de estabilização e agora ampliamos esse atendimento com mais três leitos. Neste espaço daremos suporte à estabilização do paciente até que ele seja transferido para a UTI, Centro Cirúrgico ou para outro hospital quando o caso exigir”, explica Allan.

As melhorias entregues neste dia 23 incluem ainda, segundo Allan, a criação de uma Área Amarela, que antes funcionava como Área Verde, e que acolhia todos que chegavam à urgência num mesmo espaço físico. “Antes dessa nova área atendíamos pacientes graves e não graves num mesmo ambiente. De um simples curativo até casos mais grave como um AVC. Agora, o paciente que não é grave, que também não é candidato à alta imediata, mas que precisará fazer exames e ficar em observação até o fechamento do diagnóstico, ficará nessa nova Área Amarela”, explica o coordenador. Essa mudança vai permitir separar os pacientes por perfil, melhorando assim a assistência.

“Com essas mudanças, o paciente será melhor acolhido e melhor direcionado, conseguiremos dar mais celeridade à assistência e as avaliações médicas, diminuindo ainda mais o tempo resposta de realização e resultados de exames tanto de imagem quanto laboratoriais. Conseguiremos fazer o desfecho dos casos mais graves de forma mais ágil, o que melhorará o atendimento, ampliando as taxas de sobrevida. Com o avanço, foi possível otimizar os espaços, garantir um acolhimento melhor e mais humanizado, melhorando o fluxo, e aumentando nosso poder de resolução”, destaca o diretor técnico do hospital, médico Pedro Augusto.

Maior Pronto Socorro do sertão e referência para habitantes de 89 municípios da região, o CHRDJC funciona com Clínica Médica, Urgência e Emergência, Cirurgias, assistência oncológica, por meio do Hospital do Bem, dispõe de Hemodinâmica, que é um serviço que funciona no mesmo prédio, mas é gerenciado pela PB Saúde, e integra a rede de hospitais do estado que realiza procedimentos eletivos por meio do Programa Opera Paraíba.