onde acompanhar, escalações e arbitragem

Botafogo‑PB e ABC medem forças neste domingo (27), em jogo válido pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A bola vai rolar às 19h, no Estádio Almeidão. As equipes se enfrentam após empatarem na última partida da Terceirona.

Botafogo-PB x ABC, pela Série C do Campeonato Brasileiro 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Jogando no Estádio dos Aflitos, o Botafogo‑PB encarou o Náutico e ficou no 0 a 0 pela 2ª rodada. Após a vitória e o bom desempenho na estreia do técnico Antônio Carlos Zago, o Belo criou boas chances ofensivas, mas não conseguiu balançar as redes do Timbu. Contra o ABC, o Alvinegro da Estrela Vermelha vai em busca de manter a sequência positiva no Almeidão, além de seguir nas primeiras posições da tabela.

Assim como o Botafogo‑PB, o ABC vem de empate diante do CSA, no Frasqueirão. No confronto com o Belo, o Elefante quer garantir sua primeira vitória na competição, já que, na estreia, a equipe ficou no 1 a 1 contra o São Bernardo, fora de casa. Atualmente, o Alvinegro está na 12ª posição na tabela, com dois pontos.

Estádio Almeidão, em João Pessoa. (Foto: Marcos Siqueira/CBN)

Data, horário e local de Botafogo-PB x ABC

Dia: 27 de abril

Hora: 19h

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão de Botafogo-PB x ABC

Onde ouvir : Pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x ABC ficarão por conta da CBN .

: Pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x ABC ficarão por conta da . Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge entrará em campo atualizando todos os detalhes, lance a lance.

Últimas escalações

BOTAFOGO-PB : Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson e Gabriel Honorário; Rodrigo Alves, Guilherme Santos e Henrique Dourado. Técnico : Antônio Carlos Zago.

: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Reniê, Marcelo Augusto e Evandro; Gama, Thallyson e Gabriel Honorário; Rodrigo Alves, Guilherme Santos e Henrique Dourado. : Antônio Carlos Zago. ABC : Felipe Garcia; Lucas Mota, Windson, Bruno Bispo e Lucas Sampaio; Wellington Reis, Adeílson, Carlos Eduardo e Jonatha Carlos; Wallyson e Orlando Júnior. Técnico : Evaristo Piza.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: A definir Assistente 1 : A definir

: A definir Assistente 2 : A definir

: A definir Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco do Botafogo-PB se reapresentou no CT da Maravilha do Contorno, no período da manhã.

O elenco do Botafogo-PB realiza dois treinamentos no CT da Maravilha do Contorno, nos período da manhã e da tarde.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.