Governo entrega cisternas e beneficia 55 famílias no município de Damião — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento (Sedh), entregou nessa quarta-feira (16), no Ginásio de Esportes do município de Damião, os Termos de Recebimento aos 55 beneficiários do Programa Cisternas, que é desenvolvido por meio de parceria entre o Governo federal/Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e o Governo do Estado. Na ocasião, também foi assinado convênio com a Prefeitura local para implantação de uma padaria na zona rural e foi distribuído leite do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA-Leite.

As cisternas denominadas de “primeira água” é um reservatório que capta água da chuva através de calhas e a armazena em um reservatório, garantindo o abastecimento de água em regiões semiáridas. O reservatório comporta 16 mil litros cada. Além de ser uma alternativa eficaz para armazenar água, a cisterna também contribui para a segurança alimentar e nutricional, ajudando a combater a fome.

Naira Silva Souza (24) e o esposo Franciel Guedes Rocha, residentes no sítio Olho D’Água, foi uma das famílias beneficiadas com a construção da cisterna e não esconderam a satisfação e contentamento em receber o benefício. “Graças a Deus! É muito bom, porque a gente não tinha água, pegava na casa da minha sogra. É uma benção ter nossa cisterna na porta de casa, vai ajudar muito. A água é uma bênção de Deus, a gente não vive sem água. E graças a Deus, a gente foi contemplado com a cisterna”, comemorou Naira.

A secretária do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton, destacou a importância da parceria com a Prefeitura de Damião nesta ação que garante segurança hídrica. “Água potável, acesso à água é um princípio fundamental, um direito, isso é importante. E ainda, o projeto de Segurança Alimentar e Nutricional, a entrega de peixe pela Prefeitura; e leite, pelo Governo do Estado. Assinamos ainda um convênio para doação de uma padaria a ser instalada em comunidade rural, e outras ações de combate à fome e à vulnerabilidade social, entendendo que podemos gerar renda no campo, através de uma padaria, mas também de outros programas de nossa secretaria”, afirmou Pollyanna.

A prefeita de Damião, Simone Azevedo, também enalteceu a parceria com o Governo da Paraíba para construção das cisternas no município. “Um dia maravilhoso, abençoado por Deus e uma alegria imensa poder proporcionar essa grande festa, onde recebemos a secretária de Desenvolvimento Humano, distribuímos o leite do PAA-Leite para as nossas famílias, também entregamos certificado de doação de 55 cisternas, garantindo segurança hídrica para as famílias da zona rural do nosso município”, afirmou a prefeita.

Programa de Cisternas – O Programa de Cisternas é financiado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com contrapartida do Governo do Estado. As famílias beneficiadas com as cisternas receberam formação ministrada pelo Centro de Educação e Organização Popular (Ceop), organização não-governamental contratada por meio de edital público, que ministrou palestras e dinâmicas sobre o uso e manutenção das cisternas, e buscando despertar a importância do benefício recebido para todos da comunidade.

A coordenadora técnica do Ceop, Aparecida Firmino, informou que o edital prevê a construção de cisternas de “primeira água” – tecnologia de captação e armazenamento de água da chuva para consumo humano – com 16 mil litros cada uma. “É uma política pública importante chegando às comunidades rurais, porque a água é um dos primeiros alimentos que precisamos ter direito e acesso. É uma política pública que vai potencializar as comunidades do Estado”, enfatizou, adiantando que ao todo serão construídas 161 cisternas em quatro municípios: sendo 55 na cidade de Damião; 19 em Logradouro; 151 em Tenório; e 36 em Assunção.