veja o que abre e o que fecha no feriadão em João Pessoa

A Semana Santa, que neste ano tem a Sexta-feira da Paixão celebrada no dia 18 de abril, é feriado nacional previsto em lei federal. A data é uma tradição religiosa cristã que celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo para os cristãos. Com o feriado, muitos estabelecimentos fecham ou alteram o horário de funcionamento.

Alguns estabelecimentos já passam a não funcionar na Quinta-Feira Santa (17), mas o feriado é apenas na sexta-feira. Para o feriado de Tiradentes, na segunda-feira (21), a programação também sofre alterações. O Jornal da Paraíba fez uma lista de como será o funcionamento dos setores.

Veja abaixo o que abre e o que fecha em João Pessoa

Shoppings

Os shoppings da capital paraibana funcionam com uma programação diferente, que varia de acordo com o serviço oferecido. Confira os horários de funcionamento:

Mangabeira e Manaíra Shopping

Na sexta-feira (18), feriado da Sexta-Feira Santa, apenas os cinemas dos shoppings Mangabeira e Manaíra vão estar funcionando, das 13h às 22h. Nos demais dias do feriadão, os dois shoppings seguem com o expediente habitual. No sábado (19), o funcionamento será das 10h às 22h, e no domingo (20), das 11h30 às 22h.

Já na segunda-feira (21), feriado nacional de Tiradentes, tanto o Manaira quanto o Mangabeira Shopping abrirão normalmente, das 10h às 22h.

Shopping Tambiá

Na sexta-feira da Semana Santa (18), o Shopping Tambiá estará fechado, com o cinema funcionando de acordo com as sessões. No sábado (19), o shopping abre normalmente. No domingo (20), o funcionamento também será normal, com lojas abertas das 13h às 20h e a Praça de Alimentação e o PlayToy das 12h às 20h. Na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, o shopping funcionará normalmente.

Shopping Sebrae

Na sexta-feira da Semana Santa (18), o Shopping Sebrae estará fechado. No sábado (19), o shopping funciona das 10h às 20h. No domingo (20), o shopping estará fechado. Já na segunda (21), feriado de Tiradentes, o shopping estará aberto a partir das 11h às 20h.

Mag Shopping

Na sexta-feira (18), feriado da Sexta-Feira Santa, as lojas do Mag Shopping estarão funcionando das 13h às 21h. No sábado (19), o funcionamento será das 9h às 21h, e no domingo (20), das 13h às 21h. Já na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, o shopping funcionará das 9h às 21h.

Shopping Sul

Na sexta-feira (18), feriado da Sexta-Feira Santa, o Shopping Sul estará fechado. A programação do shopping para a segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, ainda não foi divulgada.

Parahyba Mall

O Parahyba Mall funcionará em horário normal tanto durante a Semana Santa quanto durante o feriado de Tiradentes, aberto a partir das 10h às 22h.

Pirâmide Shopping

O Pirâmide Shopping estará fechado na sexta-feira (18) da Semana Santa, já no sábado (19) e no domingo (20), o funcionamento será normal. No feriado de Tiradentes, que cai na segunda-feira (21), a Praça de Alimentação funcionará das 11h às 21h, enquanto as lojas estarão abertas das 14h às 20h.

Pátio Altiplano

Na sexta-feira (18) da Semana Santa, o Pátio Altiplano estará fechado, exceto pela Cacau Show, que funciona das 10h às 19h. No sábado (19) e no domingo (20), o funcionamento do shopping segue normal.

Já na segunda-feira, feriado de Tiradentes, a Praça de Alimentação funcionará das 12h às 20h, enquanto as lojas estarão abertas das 13h às 19h.

Bancos

De acordo com o presidente do Sindicato dos Bancários, não vai haver atendimento presencial ao público nas agências bancárias na Sexta-Feira da Paixão (18) e na segunda-feira de Tiradentes (21).

Comércio

Apesar de serem considerados feriados nacionais, tanto a Sexta-feira Santa (18 de abril) quanto o Dia de Tiradentes (21 de abril), o comércio de João Pessoa pode funcionar, caso o empregador opte por abrir.

Segundo o Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, a abertura está permitida desde que sejam respeitados os direitos previstos na Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2025. Entre eles, está o pagamento de R$ 63 de ajuda de custo, vale-transporte e a concessão de um dia de folga para os funcionários escalados.

VLTs

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de João Pessoa (CBTU) os Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) de João Pessoa não irão circular na Sexta-feira Santa (18) nem na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes.

A operação será mantida no sábado (19), das 4h30 às 13h26, mas não haverá funcionamento no domingo (20), como já é padrão.

O serviço volta ao normal na terça-feira (22), com circulação das 4h30 às 19h23.

Repartições públicas

Nas repartições públicas estaduais da Paraíba, o expediente será facultativo na quinta-feira (17), véspera da Sexta-feira Santa.

A medida foi publicada em portaria do governo do estado e garante um feriadão de cinco dias para os servidores, que só retornam ao trabalho na terça-feira (22), após o feriado de Tiradentes na segunda-feira (21).

Justiça

O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e as comarcas do Estado funcionarão em regime de plantão entre os dias 17 e 21 de abril, em razão dos feriados da Semana Santa e do Dia de Tiradentes.

Bica

O Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, vai funcionar normalmente durante o feriadão. A unidade estará aberta nos dias 17 (ponto facultativo), 18, 19 e 20 (referentes à Semana Santa), além do dia 21 de abril (feriado de Tiradentes), sempre das 8h às 17h, com entrada permitida até as 16h.

Correios

Na sexta-feira da Semana Santa (18), e na segunda-feira do feriado de Tiradentes (21), não haverá atendimento nas agências dos Correios. No dia 17 (quinta-feira) o atendimento não sofre alteração, e no sábado (19), haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados. Nestes dias, também serão realizadas atividades de entrega.