Educação da Paraíba promove oficinas de preparação para SIAVE e SAEB; encontro contou com mais de 600 profissionais — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) por meio da Secretaria Executiva de Cooperação com os Municípios realizou nesta terça-feira (15), no Centro de Formação de Professores em Mangabeira, oficinas de preparação para as Avaliações Externas (SIAVE e SAEB): Alfabetização na Idade Certa 2º Ano e SAEB 5º ano. A iniciativa tem como objetivo apoiar os municípios no planejamento das avaliações que serão realizadas nos próximos meses. A ação foi promovida de forma direcionada para mais de 600 articuladores, formadores e técnicos das secretarias municipais e multiplicadores do SAEB 5º ano.

Durante o encontro, foram ministradas duas palestras/oficinas pela professora Gisane Andrande, da Assossiação Bem Comum com os temas: Preparação para as avaliações externas: Alfabetização na Idade Certa – 2º Ano; e Preparação para as avaliações externas: SAEB – 5º Ano.

Entre os assuntos trabalhados com os profissionais da educação estavam: Onde queremos chegar? Perfil de saída do 2° e 5° Ano; Decifrando a matriz do SIAVE e SAEB; O impacto das habilidades básicas não consolidadas. Qual o tempo do básico e das habilidades proficientes e avançadas?; Mapeamento de habilidades por etapa; e Estratégias para fortalecimento da Língua Portuguesa e Matemática.

De acordo com o secretário executivo de Cooperação com os Municípios, Erivonaldo Alves, o treinamento foi para trabalhar dois pontos cruciais nas avaliações externas tanto do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que é a nível nacional, quanto o Sistema de Avaliação da Educação Básica da Paraíba (SIAVE).

“Vamos trabalhar focando na alfabetização na idade certa com estratégias, habilidades prioritárias, pontos cruciais, mas trazendo sim estratégias equânimes para toda rede pública de ensino. Inclusive aqui já é mais uma estratégia para juntar todos os municípios e levar esses pontos até os nossos alunos. Também tratamos sobre os pontos especificos sobre o SIAVE e SAEB. Tivemos ainda essa parceria com a Bem Comum e é estes parceiros que estamos buscando através do regime de cooperação com os municípios, trazendo a educação pública de qualidade, mas nunca esquecendo a equidade”, disse, o secretário.

O representante da cidade de Baraúna, José das Vitórias, falou da importância do treinamento para todos os profissionais da educação.

“O ano letivo começa com muitos municípios com equipes novas, então existem muitas dúvidas e a formação contribui bastante e os esclarecimentos dessa forma interativa como tem sido, como tem ocorrido o evento, tem facilitado e tem contribuído de forma significativa para todos nós. Vai facilitar as nossas ações no retorno para o nosso município para que a gente possa informar e também capacitar e repassar para os nossos professores técnicos e secretarias”, comentou.