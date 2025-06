Posto Médico do Governo do Estado instalado no Terreiro do Forró atende 79 pessoas nos dias de festejos juninos — Governo da Paraíba

Entre os dias 19 e 23 de junho, durante os festejos juninos em Patos, o Posto Médico do Governo do Estado instalado no Terreiro do Forró atendeu 79 pessoas, com o apoio do Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro (CHRDJC). Foram 20 pacientes na quinta-feira (19), nove na sexta-feira (20), 14 no sábado (21), outros 29 foram atendidos no domingo (22) e mais sete pessoas no último dia de funcionamento do posto, na segunda-feira (23).

O posto funcionou das 20h às 3h com equipe multiprofissional e apoio do Programa Coração Paraibano, que disponibilizou equipe e ambulâncias para transferência de pacientes graves, o que aconteceu em duas ocasiões. Os atendimentos mais comuns no local foram de pessoas com dores, náuseas/vômito, cefaleia, crise hipertensiva, intoxicação alcoólica, mal-estar, crise de ansiedade, dispneia, desorientação, reação alérgica, taquicardia, hipotensão e cortes, entre outras causas.

Além de forrozeiros de Patos, o posto atendeu pacientes de João Pessoa, Pombal, Natal (RN), São Paulo (SP), Uiraúna, Cajazeiras, Natureza, Santa Cruz, Pìancó, Coremas, Santa Terezinha (PE), Sousa, Pedras de Fogo, Recife (PE), Mato Grosso, Riacho dos Cavalos e Almiro Afonso (RN).

O diretor geral do Hospital de Patos, Francisco Guedes, lembra que a instalação do posto fez parte de uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que disponibilizou esse serviço emergencial para atender a população nos grandes polos juninos do Estado. “Essa foi mais uma forma do Estado prestar assistência em saúde à população paraibana e aos visitantes deste período junino próximo aos locais de festejos, facilitando a assistência emergencial”, afirma ele, lembrando que as escalas do posto não mudaram a rotina nem afetaram os serviços do hospital.