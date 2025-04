Flamengo x Franca ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (15/04)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Flamengo x Franca hoje, HOJE (15) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Flamengo x Franca: Acompanhe Ao Vivo, Resultados e Estatísticas do Clássico do NBB

Nesta terça-feira, dia 15 de abril de 2025, às 20h (horário de Brasília), os gigantes do basquete nacional, Flamengo e Franca, voltam a se enfrentar em mais um capítulo eletrizante do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida promete ser um espetáculo à parte, com transmissão ao vivo em plataformas de apostas como Betano, EstrelaBet, Superbet e outras casas credenciadas.

Retrospecto e Últimos Confrontos

As duas equipes chegam embaladas por vitórias consecutivas e figuram entre os favoritos ao título da temporada. Na última vez em que se enfrentaram, o Flamengo atropelou Franca por 103 a 72 na Supercopa 8, no dia 29 de janeiro. Nos últimos cinco encontros entre eles, o rubro-negro carioca leva vantagem com quatro vitórias, enquanto Franca venceu apenas uma.

Confira os últimos confrontos diretos:

29/01/25 – Flamengo 103×72 Franca (Super 8)

– Flamengo 103×72 Franca (Super 8) 16/11/24 – Flamengo 88×65 Franca (NBB)

– Flamengo 88×65 Franca (NBB) 13/06/24 – Flamengo 59×69 Franca (NBB)

– Flamengo 59×69 Franca (NBB) 08/06/24 – Franca 81×73 Flamengo (NBB)

– Franca 81×73 Flamengo (NBB) 06/06/24 – Franca 68×76 Flamengo (NBB)

Momento das Equipes

Franca vem de cinco vitórias consecutivas no NBB, com destaque para o domínio nas partidas contra Botafogo (80×62) e Unifacisa (91×66). A equipe tem se mostrado sólida defensivamente e letal no perímetro, com Lucas Dias em excelente fase.

Já o Flamengo também vive ótimo momento, com cinco triunfos seguidos na competição. A equipe carioca superou recentemente o Bauru (88×84), Brasília (88×79) e aplicou um impressionante 105×86 sobre o São Paulo. Comandado por uma rotação forte e muita intensidade, o time do técnico Gustavo de Conti é um dos mais temidos da liga.

Onde Assistir Flamengo x Franca Ao Vivo

A partida será transmitida ao vivo em diversas plataformas de streaming de apostas, como:

bet365

Betano

Esportivabet

Aposta Ganha

Superbet Basta estar com saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para liberar o acesso ao stream.

Odds das Principais Casas de Apostas (em 14/04)

Flamengo vence : 1.63 a 1.70

: 1.63 a 1.70 Franca vence: 2.03 a 2.22

As cotações mostram equilíbrio, mas com leve favoritismo para o Flamengo, especialmente pelo fator casa e retrospecto recente.

Estatísticas Relevantes

Flamengo tem média de 91,2 pontos nos últimos cinco jogos.

tem média de 91,2 pontos nos últimos cinco jogos. Franca marcou mais de 90 pontos em três das últimas cinco partidas.

marcou mais de 90 pontos em três das últimas cinco partidas. Lucas Dias (Franca) lidera o ranking de MVPs do NBB e vem batendo recordes individuais.

(Franca) lidera o ranking de MVPs do NBB e vem batendo recordes individuais. Olivinha, lenda do Flamengo, segue como figura inspiradora para os mais jovens, mesmo após a aposentadoria.

Expectativas

A expectativa é de um duelo equilibrado, com duas das melhores defesas e ataques da temporada. A vitória pode significar não apenas a manutenção do bom momento, mas também uma vantagem estratégica na reta final da fase regular do NBB.

13 de Abril de 2025 (Domingo)

Botafogo vs. Franca

• Horário: 15h00

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

São Paulo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio do São Paulo, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio do São Paulo, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

15 de Abril de 2025 (Terça-feira)

Minas vs. Flamengo

• Horário: 19h00

• Local: Ginásio do Mineirão, Belo Horizonte

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass, Canal Oficial do NBB e, para jogos do Flamengo, também pela Flamengo TV

Paulistano vs. Pato

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 21h00

• Local: Ginásio do Paulistano, São Paulo

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

17 de Abril de 2025 (Quinta-feira)

Franca vs. São Paulo

• Horário: 18h00

• Local: Ginásio da Franca, Franca

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Botafogo vs. Minas

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h30

• Local: Ginásio do Botafogo, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

18 de Abril de 2025 (Sexta-feira)

Flamengo vs. Mogi

• Horário: 18h00

• Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

• Onde Assistir: Flamengo TV, NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Pato vs. Franca

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

• Horário: 20h00

• Local: Ginásio do Pato, Curitiba

• Onde Assistir: NBB Basquet Pass e Canal Oficial do NBB no YouTube

Conclusão

Independentemente da sua plataforma preferida, o período de 07 a 18 de abril de 2025 trará muitas emoções para os fãs do NBB. Certifique-se de verificar a programação oficial e as plataformas de transmissão antes dos jogos, para aproveitar cada lance sem interrupções. Para mais detalhes e possíveis atualizações, acesse a tabela oficial no site da LNB citehttps://lnb.com.br/nbb/tabela-de-jogos/.

Aposte com responsabilidade e desfrute de cada partida!