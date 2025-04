Sousa estreia no sábado, e Treze no domingo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nessa sexta-feira (11) a tabela detalhada do 1º turno da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. Inicialmente, a estreia da competição nacional aconteceria neste fim de semana, mas a entidade acabou adiando a data da 1ª rodada. Os representantes da Paraíba são o Sousa, que enfrentará o Santa Cruz-RN no sábado (19), no Estádio Nazarenão, às 15h, e o Treze, que receberá o Santa Cruz no domingo (20), no Estádio Amigão, às 16h.

Taça da Série D do Campeonato Brasileiro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Sousa e Treze estão no Grupo 3 da Série D, ao lado de América-RN, Central, Ferroviário, Horizonte, Santa Cruz e Santa Cruz-RN. Ao todo, a 1ª rodada terá dois jogos no sábado (19) e dois no domingo (20).

Confira os jogos do Sousa até a 7ª rodada:

1ª rodada – 19.04 sáb | 15h | Santa Cruz-RN x Sousa (Nazarenão)

(Nazarenão) 2ª rodada – 27.04 dom | 17h | Sousa x Central (Marizão)

x Central (Marizão) 3ª rodada – 04.05 dom | 16h | Treze x Sousa (Amigão)

(Amigão) 4ª rodada – 11.05 dom | 17h | Sousa x Ferroviário (Marizão)

x Ferroviário (Marizão) 5ª rodada – 17.05 sáb | 16h30 | Horizonte x Sousa (Domingão)

(Domingão) 6ª rodada – 25.05 dom | 17h | Sousa x Santa Cruz (Marizão)

x Santa Cruz (Marizão) 7ª rodada – 01.06 dom | 16h30 | América-RN x Sousa (Arena das Dunas)

Confira os jogos do Treze até a 7ª rodada

1ª rodada – 20.04 dom | 16h | Treze x Santa Cruz (Amigão)

x Santa Cruz (Amigão) 2ª rodada – 26.04 sáb | 16h30 | América-RN x Treze (Arena das Dunas)

(Arena das Dunas) 3ª rodada – 04.05 dom | 16h | Treze x Sousa (Amigão)

x Sousa (Amigão) 4ª rodada – 10.05 sáb | 16h30 | Horizonte x Treze (Domingão)

(Domingão) 5ª rodada – 18.05 dom | 16h | Treze x Ferroviário (Amigão)

x Ferroviário (Amigão) 6ª rodada – 24.05 sáb | 15h | Santa Cruz-RN x Treze (Nazarenão)

(Nazarenão) 7ª rodada – 01.06 dom | 16h | Treze x Central (Amigão)

