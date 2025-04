Profissionais da educação participam 1º Clico Formativo de ações da EJA — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) por meio da Gerência Executiva da Educação de Jovens (GEEJA) está promovendo em todas as 16 Gerências Regionais de Educação (GREs), a Caravana do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação para Jovens e Adultos. A iniciativa faz parte do 1º clico formativo dos Núcleos de Desenvolvimento da Educação (NUDEA), e tem como objetivo, promover o acompanhamento pedagógico das ações do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação e o Plano Estadual de Educação. As formações já passaram pelas municípios de João Pessoa, Cajazeiras, Sousa, Catolé do Rocha, Pombal e Patos.

Entre as atividades promovidas está a criação de grupos de trabalho “Acesso, permanência e sucesso escolar na EJA” em cada Gerência Regional de Educação para estabelecer as estratégias apontadas pelo Pacto EJA e o Plano Estadual de Educação. Além de alinhar as diretrizes operacionais da modalidade de Educação de Jovens e Adultos nos formatos da oferta presencial, semipresencial e educação em prisões e a realização de reuniões formativa e acompanhamento pedagógico contínuo das 373 escolas que ofertam EJA na rede pública estadual.

“Apresentamos também a cartografia de indicadores do analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais nos municípios da Paraíba. Além de falarmoa sobre a implementação do Pé de Meia para as escolas EJA presencial e EJA semipresencial, número de turmas por ciclo, taxa de ocupação das escolas, índice de frequências e atas de planejamento das escolas”, detalhou, Célia Varela, gerente executiva da GEEJA.

Além dos profissionais NUDEA, que tem a função de acompanhar o andamento da parte pedagógica e burocrática das escolas, também participam das formações, professores que atuam diretamente no EJA presencial e semipresencial.