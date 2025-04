SAF do Belo tem paciência curta com João Burse, que entregou mais receita do que futebol

A SAF do Botafogo-PB não teve uma atitude tão diferente dos antigos dirigentes do clube do modelo associativo. A paciência não imperou no clube e, três dias após a perda do título paraibano do Botafogo-PB para o Sousa, o treinador João Burse foi demitido do cargo.

A convicção sobre o trabalho de Burse parece ter mudado em pouco tempo. Dias antes, o clube havia acertado um importante reforço para a Série C: o meia Camilo. O ex-camisa 10 do Figueirense foi para o Belo muito porque Burse estava no clube paraibano. Ao ge, ele disse que Burse intermediou a sua ida para o Belo. Ambos estiveram juntos no Figueira.

Outro nome contratado para a Série C foi Gabriel Honório, que também tinha sido atleta de Burse, dessa vez no Vitória, em 2023, onde conquistaram o acesso para a Série B. Até dias atrás parecia óbvio que seria o comandante que iria tocar o trabalho técnico na Série C.

João Burse. Cristiano Santos / Botafogo-PB

Mas o que pode ter pesado para a mudança de visão? Primeiro, vale lembrar que o trabalho de Burse não era o pior do Botafogo-PB na história a essa altura. O treinador fracassou nas primeira missão do ano, sendo eliminado para o Moto Club e ficando de fora da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. Jogando melhor do que o Moto, no Almeidão, diga-se, naquela que era ainda a segunda partida do ano. Pouco tempo para cobrar futebol. Fato é que a classificação não veio.

Passagens de fase que chegaram depois e juntas com muita grana nos cofres do clube. O Botafogo-PB de João Burse eliminou a Portuguesa nas penalidades na 1ª fase da Copa do Brasil e depois bateu o Concórdia por 4 a 0, em João Pessoa, numa das melhores e poucas boas atuações do Belo em 2025. O comandante ajudou o clube a arrecadar R$ 4.145.250,00 em premiações na Copa do Brasil 2025.

O outro grande jogo do Botafogo-PB na temporada foi na estreia da SAF. Diante do Campinense, pelo Paraibano, o Botafogo-PB goleou a Raposa no Clássico Emoção. Foram nos jogos contra o Concórdia e contra a Raposa que o Botafogo-PB de Burse mostrou homogeneidade nos dois tempos de um jogo, atuando bem do início ao fim.

Alexandre Gallo é o novo CEO do Botafogo-PB. Cristiano Santos / Botafogo-PB

No restante da temporada, o Botafogo-PB, quando jogou bem, se limitou a fazer boas atuações em apenas um tempo. Foi assim, por exemplo, na semifinal de ida diante do Treze, fazendo um grande primeiro tempo e um fraco segundo. No fim, a vitória por 2 a 1 foi até justa, mas o empate também não aconteceu por pouco.

Foi assim também na decisão do estadual. Após uma partida ruim de ida na final contra o Sousa, em que não jogou bem em nenhum dos tempos, o Botafogo-PB fez uma grande primeira etapa no jogo de volta. Propondo jogo e criando, com volume para buscar a remontada no jogo do título, após ter perdido por 1 a 0 a ida.

O segundo tempo da final, no entanto, foi ruim. O time piorou com as mexidas e caiu de produção. O Sousa, que não jogou bem a partida, encaixou um contra-ataque lindo, empatou o jogo e garantiu o tetra e o vice-campeonato do Belo e de Burse.

O agora ex-comandante do Botafogo-PB, de longe, não fez um trabalho péssimo. Tentou formatar um time ofensivo no Belo, que tem mesmo esse DNA, mas que tem dificuldades de jogar fechado, não tendo, por exemplo, essa virtude para utilizar em momentos específicos de algumas partidas. A diferença de atuação entre os tempos em grande parte dos jogos também chamou atenção. Pode ter sido por aí a análise da diretoria alvinegra, que preferiu interromper o trabalho e começar outro para a Série C, grande objetivo do ano desse novo Botafogo-PB.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba