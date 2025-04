Fãs do Police abominaram a estreia solo de Sting

Foto/Reprodução.

The Police. O power trio formado por Sting (baixo), Andy Summers (guitarra) e Stewart Copeland (bateria) entrou em cena na segunda metade dos anos 1970.

Foi uma novidade importante no rock britânico da época. Era mainstream, mas não o suficiente para afastar os ouvintes que fugiam do que consideravam pop demais.

O Police teve vida curta. Apenas cinco álbuns lançados entre 1978 e 1983. O último, Synchronicity, é muito mais um álbum de Sting do que do Police.

O guitarrista Andy Summers e o baterista Stewart Copeland nunca brilharam sem o Police. Sting se transformou num dos maiores nomes do rock.

A estreia solo de Sting está completando 40 anos agora em 2025. Foi com o álbum The Dream of The Blue Turtles. A capa do disco é essa aí da foto.

Em 1985, quando o álbum The Dream of The Blue Turtles chegou às lojas, os fãs do Police abominaram o trabalho de Sting e muitos deixaram de ouvi-lo.

O problema – diziam – era o sotaque jazzístico do repertório que está no disco. Era a sonoridade da banda de feras que Sting juntou para acompanhá-lo.

De fato, o Sting de The Dream of The Blue Turtles era muito diferente do Sting do tempo do Police. Diferente, mas, convenhamos, muito melhor.

O Police surgiu no meio da cena punk britânica, tocando ska, reggae. Nada semelhante à fusão de rock com jazz que havia em The Dream of The Blue Turtles.

E mais: muita gente não achava Sting credenciado a fazer aquele tipo de música. Como se soasse artificial vê-lo flertando com jazz ao lado de uma banda de negros.

Nunca concordei com esses argumentos. Sempre enxerguei tanto legitimidade quanto muita qualidade no que Sting produziu depois que o Police terminou.

The Dream of The Blue Turtles tem músicas incríveis como Russians, Moon Over Bourbon Street e If You Love Somebody Set Them Free.

Após o estúdio, o palco. O duplo ao vivo Bring on The Night traz o registro poderoso do show de Sting e sua banda. Performance também registrada em vídeo.

A banda era inacreditável: Brandford Marsalis (sax), Darryl Jones (baixo), Kenny Kirkland (teclados) e Omar Harim (bateria), a melhor que Sting já teve.

The Dream of The Blue Turtles tem 40 anos. É o início do caminho que Sting seguiu. Em 2025, aos 73 anos, ele está na estrada acompanhado apenas por dois músicos.

Sting já exprimentou muita coisa. A turnê 3.0 não é um retorno ao som do Police, mas devolve ao músico a sensação de subir no palco integrando de novo um power trio.