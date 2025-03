Mesmo em período de entressafra da cana-de-açúcar, Paraíba gera saldo positivo de emprego em fevereiro — Governo da Paraíba

Mesmo com as perdas de empregos, previstas todos os anos no segmento sucroalcooleiro no primeiro semestre, a Paraíba gerou saldo positivo no mês de fevereiro. Foram abertos 22.128 postos com carteira assinada contra 21.603 desligamentos, registrando um saldo em fevereiro de 525 empregos formais. Os dados foram publicados nesta sexta-feira (28) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

O setor de serviços (1.617) foi o destaque do mês de fevereiro, seguido da construção (435) e do comércio (78), que tiveram saldos positivo de emprego, enquanto os setores da agropecuária (-1.505) e da indústria (-100) tiveram saldos negativos, puxados pelas baixas nas fabricações de etanol e de açúcar dentro das áreas de indústria (usinas) e da agricultura, no período de entressafra deste primeiro semestre.

SALDO SAZONAL – Como a Paraíba é um dos estados que mais produzem etanol no Nordeste, o saldo de emprego do setor sucroenergético é sazonal e demanda maior mão de obra no segundo semestre do ano, com o período de corte, transporte e moagem da cana, além de produção de etanol e de açúcar.

CENÁRIO REGIONAL – Todas as regiões do país tiveram saldo positivo na geração de emprego. Entre as Regiões, a Sudeste liderou com 228.432 postos, mais atrás vieram as regiões Sul (99.966 postos; e Centro-Oeste (45.657 postos). O Nordeste (37.090 postos); e Norte (20.766 postos) tiveram os menores saldos do País. O Brasil fechou o mês de fevereiro com saldo positivo de 431.995 empregos, resultado de fevereiro decorreu de 2.579.192 admissões e de 2.147.197 desligamentos.