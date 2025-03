Eventos esportivos recebem apoio operacional da Semob-JP neste final de semana

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) vai realizar um esquema de trânsito com o objetivo de garantir a segurança viária e orientar os condutores de veículos no entorno dos eventos esportivos de rua que acontecem neste final de semana. No sábado (29), será realizado o Campeonato Paraibano de Ciclismo e, no domingo (30), a corrida de rua do Circuito das Estações.

De acordo com o superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, a finalidade do esquema de trânsito é garantir a segurança dos participantes e os bloqueios temporários do trânsito ao longo do trajeto, bem como a demarcação do percurso e o balizamento durante os eventos. “Nossos agentes de mobilidade estarão orientando os condutores no momento dos eventos e informando sobre os bloqueios e desvios, garantido a mobilidade nas vias”, ressaltou.

No sábado (29), a Federação Paraibana de Ciclismo realizará a primeira etapa do Campeonato Paraibano de Ciclismo, a prova Night Challenger, a partir das 16h, com percurso no Parque das Três Ruas, nos Bancários, seguindo em um circuito aproximado de 6 km e retornando ao mesmo local. Por conta disso, a via será bloqueada para veículos até 21h.

No domingo (30), vai acontecer o Circuito das Estações – Etapa Outono 2025 – com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, com largada no Busto de Tamandaré, às 6h. O percurso da corrida de rua segue pelas Avenidas Almirante de Tamandaré, João Maurício, Governador Flávio Ribeiro Coutinho, Argemiro de Figueiredo, seguindo pela Arthur Monteiro de Paiva e retornando pelo mesmo itinerário.

O diretor de operações da Semob-JP, Sanderson Cesário, informou ainda que as organizadoras das práticas esportivas serão as responsáveis pelas sinalizações para o isolamento da área necessária para o percurso do evento. “Os agentes de mobilidade urbana farão o monitoramento e desvios no intuito de manter a ordem e a segurança do fluxo de veículos e outros usuários das vias urbanas. Para urgências de trânsito, a Semob-JP disponibiliza o número de Whatsapp: (83) 98760-2134 para mensagens, áudios e vídeos”, explicou o diretor.