Prefeitura leva moradoras dos residenciais para visita ao Parque Arruda Câmara

As atividades do Mês da Mulher com as moradoras dos Residenciais Vista do Verde, no Bairro das Indústrias, e Vista Alegre, no Colinas do Sul, foram encerradas, nesta quarta-feira (26), com uma visita recreativa ao Parque Arruda Câmara (Bica). A ação fez parte do trabalho social desenvolvido pela Prefeitura de João Pessoa nos residenciais construídos pelo Programa Habitacional do Município e foi resultado de uma parceria entre as Secretarias de Habitação Social (Semhab) e de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM), com o apoio da direção da Bica, que fez o acolhimento.

A secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, disse que a equipe técnica e social da secretaria tem um trabalho muito atuante dentro dos residenciais direcionado às mulheres, cujo objetivo é fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas e desenvolver entre elas um sentimento de companheirismo e solidariedade, já que todas têm “uma história de vida parecida”.

Socorro revelou que, hoje, um grupo de mulheres aproveitou o momento para fazer uma reflexão sobre situações vividas por muitas delas, citando como exemplo a violência doméstica. “Um problema que existe dentro de muitos lares e elas enfrentam tudo sozinhas e caladas para proteger os filhos e a integridade da família, mas que elas precisam saber que existem meios para enfrentar a violência doméstica”, enfatizou Gadelha.

Além do momento informativo e de reflexão, as mulheres também participaram de uma dinâmica de grupo interagindo entre elas e também participaram de um momento de relaxamento com exercícios físicos. “Nós fazemos um trabalho com essas mulheres no dia a dia, mas em momentos assim e eu agradeço a Secretaria das Mulheres pela parceria, nós aproveitamos para mostrar que a Prefeitura de João Pessoa tem um trabalho de apoio através de políticas públicas, deixando claro que elas não estão sozinhas e que sempre vão ter o nosso apoio”, comentou a secretária.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, lembrou que as mulheres sempre foram tratadas como prioridade dentro da Semhab, tanto no que diz respeito a trabalhos sociais direcionados, como na hora de serem contempladas com uma moradia. “Na gestão do prefeito Cícero Lucena, as mulheres são tratadas com carinho, principalmente o público assistido pela Semhab, que são pessoas carentes, muitas delas idosas que passaram a vida cuidando da família e morando em condições precárias, mas passaram a ter uma nova perspectiva de vida quando se mudaram para um apartamento construído pela prefeitura, passando a ter uma qualidade de vida muito melhor”, ressaltou.