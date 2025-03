Secretaria de Saúde inicia serviço de teleatendimento para pacientes com suspeita de câncer

Pacientes com suspeita de câncer passaram a ter na Rede Municipal de Saúde de João Pessoa um serviço de teleatendimento especializado – a Teleoncologia. A iniciativa passou a funcionar nesta segunda-feira (24) e tem como objetivo facilitar a assistência, de forma a dar mais celeridade aos atendimentos com especialistas no processo de fechamento de diagnóstico, reduzindo a necessidade de deslocamento desses pacientes.

O atendimento é prestado por médicos especialistas em oncologia clínica, enfermeiros e auxiliares administrativos que integram o Grupo Condutor de Oncologia da Central Municipal de Regulação. Na manhã desta terça-feira (25) foi realiza a primeira solicitação para a teleconsulta, para um paciente do Distrito Sanitário IV.

“A teleoncologia é mais um passo na organização e otimização dos serviços de oncologia na rede pública de saúde de João Pessoa. A partir dela, ainda na atenção primária, o paciente terá acesso ao atendimento com especialista em oncologia, auxiliando na definição diagnóstica e oportunizando os pacientes que possuem diagnóstico recente de câncer, a ter acesso aos exames necessários para o início do tratamento. Tudo isso por meio de telemedicina, tornando o atendimento mais rápido e reduzindo a necessidade de deslocamento do usuário”, explica o médico e diretor da Regulação Municipal, Eduardo Simon.

Compondo a assistência, também foi iniciado o Programa de Navegação do Paciente com Câncer, onde os profissionais do Grupo Condutor de Oncologia realizarão o monitoramento do paciente durante todo o tratamento, otimizando o tempo para estabelecer um diagnóstico, realização de exames complementares e início do tratamento. Inicialmente, serão monitorados pacientes com câncer de mama e/ou de próstata.

Como ter acesso – Para que o paciente tenha acesso à teleoncologia, o médico assistente da atenção primária deverá realizar a solicitação de teleconsulta em triagem oncológica. Após a solicitação, a equipe do teleatendimento informa ao paciente, por meio da USF onde é atendido, sobre o dia, horário e o médico que o atenderá. Nos casos de pacientes com câncer de mama ou câncer de próstata, estes serão incluídos automaticamente nos cuidados prestados pela equipe de navegação, passando a ser monitorados.

“Essa nova estrutura representa um avanço fundamental no cuidado do paciente com câncer da rede municipal e permitirá o monitoramento e uso de recurso de forma mais humana e próxima do usuário, reduzindo o tempo de espera para o início do adequado tratamento. A Regulação Municipal está comprometida em melhorar continuamente o acesso aos recursos necessários e garantir que o paciente com diagnóstico de câncer tenha seu tratamento implementado a tempo”, ressaltou Eduardo Simon.