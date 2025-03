A partida entre Equador x Venezuela é válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. A bola rola HOJE (20/03) às 20h30 hs (horário de Brasília). A partida ttem Equador omo o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. Entretanto, a competição se iniciou logo após a pandemia e classifica até cinco equipes Sul-Americanas para a Copa do Mundo QUE ACONTECE NOS EUA, MÉXICO E CANADÁ, em 2026.

Equador x Venezuela

No próximo dia 21 de março de 2025, às 18h (horário de Brasília), as seleções do Equador x Venezuela se enfrentarão no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Equador ocupa atualmente a 3ª posição na tabela, com 19 pontos, enquanto a Venezuela está na 8ª colocação, com 12 pontos.

Análise das equipes:

Equador: A seleção equatoriana vem de uma vitória fora de casa contra a Colômbia por 1 a 0 e de uma goleada sobre a Bolívia por 4 a 0. A equipe possui uma das defesas mais sólidas da competição, tendo sofrido apenas quatro gols em 12 jogos. Além disso, conta com o atacante Enner Valencia, que, aos 35 anos, vive excelente fase e lidera a ofensiva equatoriana. Recentemente, Valencia marcou um gol de falta pelo Internacional na final do Campeonato Gaúcho, demonstrando sua boa forma. citeturn0news12

Histórico de confrontos:

Em 33 confrontos entre as seleções, o Equador venceu 15 vezes, a Venezuela 12, e ocorreram seis empates. O Equador marcou 57 gols, enquanto a Venezuela anotou 36.

Palpites de apostas:

Vitória do Equador no 1º tempo: Devido ao favoritismo e ao fator casa, é provável que o Equador busque impor seu ritmo desde o início, podendo vencer a primeira etapa. Enner Valencia marcar a qualquer momento: Vivendo excelente fase, Valencia é uma aposta interessante para marcar durante a partida. Equador marcar mais de 1.5 gols: Considerando a fragilidade defensiva da Venezuela, é plausível que o Equador consiga marcar pelo menos dois gols no jogo.

Onde assistir:

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e pelo serviço de streaming Globoplay.

Conclusão:

O Equador chega como favorito para o confronto, buscando consolidar sua posição rumo à Copa do Mundo de 2026. Já a Venezuela tenta surpreender e melhorar sua colocação na tabela. Espera-se um jogo disputado, com o Equador tentando impor seu ritmo e a Venezuela buscando explorar os contra-ataques.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos.



Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 2026 – CONMEBOL

As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, com as seleções da região competindo ferozmente por um lugar no maior torneio de futebol do mundo, que será realizado conjuntamente no México, Estados Unidos e Canadá. Essa edição especial da Copa do Mundo promete ser um evento espetacular, com jogos emocionantes e times buscando a glória nos campos do continente americano.

O continente sul-americano é conhecido por sua paixão pelo futebol. Cada quatro anos, os melhores times do continente competem na Copa do Mundo da FIFA, e a emoção começa muito antes do torneio, nas eliminatórias. As eliminatórias sul-americanas são uma verdadeira saga, onde 10 países lutam pelo direito de representar a América do Sul no maior palco do futebol mundial.

Brasil: O Gigante Eterno O Brasil, pentacampeão mundial, é uma potência do futebol. Com lendas como Pelé, Ronaldo e agora Neymar, a seleção brasileira é uma favorita constante em todas as competições.

Argentina: Os Herdeiros de Maradona Com Lionel Messi liderando o caminho, a Argentina busca constantemente adicionar mais uma estrela à sua rica história na Copa do Mundo.

Uruguai: Os Campeões Iniciais Os uruguaios foram os primeiros campeões mundiais em 1930 e têm uma tradição futebolística sólida. Sempre uma equipe resiliente, o Uruguai é um adversário temido.

Colômbia: A Nova Força Sul-Americana Nos últimos anos, a Colômbia emergiu como uma potência, com jogadores como James Rodríguez e Falcao, desafiando as antigas hegemonias.

Chile: A Geração Dourada Com uma geração dourada de jogadores como Alexis Sánchez e Arturo Vidal, o Chile provou seu valor ao vencer a Copa América recentemente e busca um sucesso semelhante na Copa do Mundo.

Paraguai: A Surpresa Constante O Paraguai muitas vezes é a surpresa nas competições.