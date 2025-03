Primeira-dama do Estado participa de homenagens ao Dia do Artesão e reforça compromisso do Governo da Paraíba com o segmento

Sorteio de brindes, apresentação de trio pé de serra e a abertura da exposição É O Bicho foram algumas das ações do Governo da Paraíba para celebrar o Dia Nacional do Artesão, que transcorre nesta quarta-feira (19). O evento ocorreu no fim da manhã desta quarta, no Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa, em João Pessoa, e contou com a presença da primeira-dama e presidente do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins, que destacou uma série de ações do Governo do Estado para fortalecer o segmento, que gera renda para centenas de famílias na Paraíba.

Um dos marcos para comemorar o Dia Nacional do Artesanato foi a abertura da exposição É o Bicho, que reúne 50 artesãos, traçando um retrato da fauna de todas as regiões da Paraíba. A mostra fica aberta à visitação das 9h às 17h, de terça a domingo, na Sala de Exposição Mestra Zefinha de Pitimbu, até o mês de julho deste ano.

Em sua fala, Ana Maria Lins destacou a importância das ações do Governo do Estado para fortalecer o artesanato paraibano. “Hoje, Dia Nacional do Artesão, é para comemorar, porque na Paraíba motivos não faltam. Desde 2019, quando teve início a primeira gestão do governador João Azevêdo, que o Salão do Artesanato Paraibano voltou a ser realizado na orla marítima, uma iniciativa apontada pelos próprios artesãos como um fator de aumento nas vendas. Mas também podemos citar outras ações para divulgar o artesanato, como este museu, totalmente reformado e bem localizado, no Centro de João Pessoa”, afirmou a primeira-dama do Estado.

“E, nesse processo de investir no nosso artesão, na nossa artesã, não poderíamos esquecer as diversas parcerias que temos firmado — pois, como diz o governador João Azevêdo, ninguém faz nada sozinho. E são essas parcerias com as prefeituras, como a de João Pessoa, com o Sebrae e outras instituições que têm possibilitado que o artesanato, esse segmento tão importante na geração de renda, viva o seu melhor momento”, acrescentou Ana Maria Lins.

A segunda-dama Camila Mariz também evidenciou ações adotadas em prol do artesanato no Estado. “Como se diz, eu também fui picada pelo mosquitinho do artesanato e tenho um grande carinho por esse segmento. São ações do Governo do Estado, na pessoa do governador João Azevêdo, do vice Lucas Ribeiro, da presidente de Honra do PAP, Ana Maria Lins, feitas com muito carinho, o que contagia a todos. E tudo que é feito com amor não tem como dar errado. É por isso que as políticas públicas em benefício do artesanato paraibano são tão efetivas”, externou.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, que representou o governador João Azevêdo, parabenizou os artesãos paraibanos pelo dia deles e também ressaltou as ações do Governo da Paraíba para fortalecer o segmento. “A Paraíba vive o seu melhor momento — esse é um fato comprovado por números —, e com o artesanato paraibano não seria diferente. Tivemos um Salão, no início do ano, com R$ 4 milhões comercializados, beneficiando centenas de famílias que vivem do artesanato, resultado de todos os investimentos que a gestão do governador João Azevêdo tem realizado. Tanto o governador quanto a nossa presidente de Honra, Ana Maria Lins, acreditam no artesanato como um segmento cultural, mas também econômico, gerador de renda”, observou.

A gestora do PAP, Marielza Rodriguez, disse que o evento promovido para comemorar o Dia Nacional do Artesanato simboliza um conjunto de ações em prol do artesanato. “Hoje é um dia para o nosso artesão comemorar, pois esta gestão tem priorizado as pessoas. É valorizando o nosso artesão, a nossa artesã, que o governador João Azevêdo e a nossa presidente de Honra, Ana Maria Lins, têm elevado o artesanato paraibano a um nível de excelência. Tudo isso em parceria com o Sebrae, prefeituras e universidades, entre tantos amigos do artesanato paraibano. Aqui os bons se encontram”, comentou.

Representando o prefeito Cícero Lucena, Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest), destacou: “Essa ação para comemorar o Dia do Artesão é simbólica, porque ela retrata não apenas o reconhecimento à profissão de artesão, mas também todos os incentivos e ações que a Prefeitura de João Pessoa e o Governo do Estado vêm realizando para que o artesão possa desenvolver toda a sua potencialidade.”

O evento para comemorar o Dia Nacional do Artesão foi prestigiado ainda por Janete Rodriguez, presidente da Curadoria do PAP; Marianne Góes, coordenadora do Labin, que na ocasião anunciou uma série de cursos gratuitos que estão disponíveis para os artesãos a partir de abril; Rosa Correia, que representou o Sebrae-PB; João Rosas, gerente de Ressocialização da Secretaria da Administração Penitenciária (Seap); Cynthia Almeida, diretora da Penitenciária de Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão; Lenni Sucupira, diretor do Serrotão, entre outras autoridades.

“É O Bicho” — A abertura da exposição É O Bicho marcou as comemorações do Governo da Paraíba pelo Dia Nacional do Artesão. A mostra reúne o trabalho de 47 artesãos, retratando a fauna de todas as regiões do estado, com foco principal no respeito pelo meio ambiente — em sintonia com a Campanha da Confraternização deste ano, que tem como tema “Fraternidade e Ecologia Integral — Deus viu que tudo era muito bom”.

O diretor do Museu do Artesanato Paraibano Janete Costa, Fábio Morais, lembrou que dois são os motivos principais da mostra. “Essa exposição une duas grandes razões, que é sempre a gente estar movimentando o Museu, com essa dinâmica de exposições novas para que as pessoas estejam sempre voltando, e também para comemorar o Dia Nacional do Artesão, numa feliz coincidência. São peças produzidas por artesãos paraibanos e por convidados de outros estados”, contou.

Entre os nomes que participam da exposição, estão Fernando Cravinote, artesão do município de Santa Luzia, no Sertão paraibano; Givanilson Ismael, de Soledade, no Curimataú paraibano; Maria Helena Cavalcanti, de João Pessoa; Dadá Venceslau, também da Capital; e Daniel Lau, de Sertânia, município do vizinho estado de Pernambuco.

Curador da exposição, Geo Oliveira foi enfático ao falar do objetivo de “É O Bicho”. “Em todo o Sertão, em todo o Litoral, em todo o Curimataú se vê a presença dos animais. E o objetivo dessa exposição é retratar a nossa fauna, trazendo o respeito pelo meio ambiente. E as peças têm força suficiente para despertar ainda mais essa consciência nas pessoas”, ressaltou.

A exposição É O Bicho fica aberta à visitação das 9h às 17h, de terça-feira a domingo, até julho deste ano.